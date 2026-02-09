Los hoteles de León impulsan su rentabilidad pese a la competencia de otros alojamientos

La fuerte competencia que sufren los hoteles frente a las nuevas fórmulas de alojamiento que se imponen, sobre todo las Viviendas de Uso Turístico (VUT), no parecen hacer mella en la rentabilidad del sector hotelero en la ciudad. Tras unos años en los que el incremento de los costes ha sido uno de los principales obstáculos que han tenido que afrontar, la fortaleza de la capital leonesa como destino turístico urbano permite un respiro a las empresas, que han incrementado también sus precios en los últimos ejercicios.

Aunque la previsión es que los hoteles urbanos ralenticen sus ingresos durante este año en cuanto a la afluencia de los turistas nacionales, el sector de negocios y congresos (turismo Mice) vive un momento de expansión que favorecerá a las ciudades mejor posicionadas. León ha apostado claramente en los últimos años por el que es uno de sus grandes potenciales de negocio hotelero y de restauración.

Al alza

El caso es que la rentabilidad de los hoteles de la capital leonesa creció con fuerza el año pasado, de hecho fue la quinta ciudad en la que los ingresos que generaron las reservas realizadas aumentaron en mayor medida, un 12%. Según el balance del ejercicio turístico que realiza Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística que reúne a empresas de toda la cadena del sector, entre las 24 ciudades que destacan en este turismo urbano, sólo en Coruña, Murcia, Zaragoza y Valladolid la rentabilidad de la ocupación hotelera fue mayor que en León el año pasado.

Los establecimientos de la ciudad vieron también mejorar de forma importante el indicador que mide la media pagada por cada habitación ocupada, que subió casi un 10% y es la cuarta con mejores resultados de los principales destinos urbanos nacionales.

León es la decimoctava ciudad del país con rendimientos más elevados por habitación ocupada, con ingresos medios casi 56 euros; y aunque se registró un descenso en la cifra de pernoctaciones de los hoteles, se compensó con un mayor porcentaje de ocupación al reducirse las plazas disponibles. Y la única de la Comunidad, junto con Valladolid (con precios prácticamente igualados), que apare en este listado que analiza Exceltur.

Viviendas turísticas

El informe analiza también el detalle la proliferación de las viviendas turísticas, y «el compromiso» de los diferentes destinos turísticos a la hora de reducir sus efectos sobre el mercado residencial.

León se mantiene entre las ciudades con una destacada oferta de plazas en estas viviendas, 2.963 el año pasado; aunque lo que destaca es que solo en ocho de las principales capitales se siguió registrando el año pasado un crecimiento de la oferta de este tipo de alojamiento. De hecho fue en la que más aumentó porcentualmente sobre el ejercicio anterior, un 4,8%.

La agrupación empresarial reconoce que la conversión de viviendas en alojamientos turísticos «racionalizó» su comportamiento el año pasado, sobre todo a partir de julio con la entrada en vigor de la normativa nacional con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Aunque incide en que el esfuerzo de los distintos destinos por ordenar el crecimiento y erradicar la ilegalidad es «desigual».

En todo caso, señala que esta norma, largamente demandada, frena «el principal causante del desbordamiento de la oferta turística en las ciudades españolas producido en los tres últimos lustros»; y que ha tenido un efecto negativo tanto sobre el mercado de la vivienda como sobre la convivencia ciudadana en los centros de las ciudades.

En los últimos años Exceltur ha insistido en su preocupación porque los conflictos entre visitantes y residentes a causa de los pisos turísticos «ha impulsado el deterioro de la imagen del turismo en la opinión pública en los principales lugares afectados por su aumento, en un contexto de reducido aumento de la oferta del resto de tipologías alojativas».

A nivel nacional señala que entre 2010 y 2025 se han puesto en el mercado 366.000 nuevas plazas en viviendas de uso turístico, frente a poco más de 60.000 en el parque hotelero.

La alianza empresarial acaba de mostrar una vez más su rechazo «a la existencia de cualquier oferta ilegal de servicios turísticos, no solo alojativos», ya que consideran que dañan la imagen del conjunto del sector y, sobre todo, «de la base empresarial que cumple con la extensa y variada legislación vigente para responder a unos adecuados estándares de calidad» en el servicio.



