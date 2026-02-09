Los abogados leoneses del turno de oficio cobrarán el 125% por cada mediación que ahorre un juicio

El Ministerio de Justicia incentivará a los abogados leoneses adscritos al turno de oficio con una subida al 125% en los emolumentos que fija la ley para la prestación de la Justicia Gratuita cada vez que los profesionales de este servicio, con la utilización de los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (Masc), logren evitar un juicio en los tribunales.

La medida se fija solamente en determinados territorios, de acuerdo a las instrucciones elaboradas por los técnicos de la cartera dirigida por Félix Bolaños. Es un intento más por acabar con el colapso que sufren los tribunales y al que la provisión de nuevos jueces, cuatro para León en la última remesa, no parece que vaya a poner solución, al menos a corto plazo.

Los abogados leoneses, por ejemplo, perciben por asistencia individualizada (procedimiento penal general) 87,63 euros. Por cada servicio de guardia de veinticuatro horas y asistencia al detenido (procedimiento penal general) 166,49 €. Por cada procedimiento con Tribunal del Jurado ante la Audiencia 438,14 € (puede llevar un año de trabajo en el mejor de los casos). Y por los juicios de faltas, 102,06 €. Todos estos datos figuran en el BOE de 24 de marzo de 2025. Están pendientes del incremento que se ha aprobado para este año.

La determinación se adoptará para las resoluciones extrajudiciales, conciliaciones (incluso en el ámbito laboral) y servicios de mediación previa. El Gobierno se comprometió a aprobar la tramitación urgente de la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita con la actualización de ciertos baremos, como los procedimientos de especial complejidad (macrocausas) y del procedimiento penal general en todo el territorio común. La decisión se adoptó la semana pasada.

Los profesionales consideran que las mejoras «son un avance», pero «se seguirá trabajando para que aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española». Entre las prioridades se encuentra el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, lograr más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, que desaparezcan las brechas territoriales y que haya garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones».

El Real Decreto incluye la ampliación de la asistencia jurídica gratuita, como también había reclamado la abogacía, «cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental». La asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella», según los términos pactados.