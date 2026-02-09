Arranca la huelga en defensa de la seguridad ferroviaria con cientos de trenes cancelados por el parón de los maquinistas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres jornadas de huelga de 24 horas a partir de esta madrugada para exigir "un cambio estructural en la seguridad" del ferrocarril, tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Las organizaciones sindicales piden medidas concretas y realistas ante el deterioro de la fiabilidad y de la calidad del servicio ferroviario, la falta de recursos humanos y materiales, la ausencia de planificación y la externalización de actividades esenciales que afectan directamente al funcionamiento diario del ferrocarril público.

La huelga está convocada por las organizaciones mayoritarias -Semaf, CCOO y UGT-, así como CGT, SCF, SF y Alferro para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de Adif y todo el grupo Renfe (Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos internacionales), la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías y servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Cientos de trenes cancelados

Con unos servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias) del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 %, en media, y del 21 %, en mercancías, se han cancelado cientos de trenes entre este lunes y el miércoles 11 de febrero.

En cercanías, la frecuencia de los trenes se verá reducida con el 75 % de circulaciones protegidas por los servicios mínimos en hora punta y del 50 %, en el resto del día.

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad durante las tres jornadas de huelga convocada en todo el territorio nacional de los casi 1.230 programados.

De los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia previstos por Renfe, circularán 723, mientras se suprimen 272, y de los 1.960 de media distancia, lo harán 1.277 y se cancelan 683.

Ouigo operará 90 de los 110 previstos y cancela 30 e Iryo, 90 de los 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes.

Negociaciones sin avances suficientes

Pese a la voluntad manifestada por ambas partes de llegar a un acuerdo, no se han alcanzado todavía soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos en las reuniones de esta semana con el ministro de Transportes, Óscar Puente, acompañado por los presidentes de Adif, Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández, y oros altos cargados del Departamento.

Desde el último encuentro de los tres mantenidos hasta el viernes, a los que asistieron Semaf, CCOO y UGT, el ministerio no ha vuelto a convocarlos este fin de semana, durante el cual, no obstante, han continuado las negociaciones y los contactos sobre temas técnicos, que se seguirán produciendo durante los próximos días.

Reivindicaciones

Los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, cambios inminentes y medidas que prevengan cualquier tipo de riesgo en el transporte ferroviario y que éstas se acuerden con la representación de los trabajadores.

UGT pide la participación de ésta en todos los protocolos y procesos de seguridad, tanto en la circulación como en el mantenimiento, y que se retome, por parte de Adif y de las operadoras, comisiones mixtas de seguridad.

Semaf lamenta que, durante muchos años, los esfuerzos se hayan centrado en construir nuevas líneas de alta velocidad y no a mantenerlas, por lo que solicita que los presupuestos se enfoquen en mantener la red y en ofrecer un servicio de calidad, en lugar de uno deteriorado y con limitaciones de velocidad.

Según CCOO, "no estamos ante un problema de seguridad, pero sí ante uno de inversión insuficiente, de planificación deficiente y de mantenimiento, que no responde a las necesidades reales del sistema ferroviario".

Para SF, el mantenimiento en las líneas de alta velocidad "no puede seguir privatizado y en manos de las grandes constructoras", por lo que todos los contratos externalizados, a la llegada de su vigencia, "tienen que rescindirse y no deben renovarse".

Igualmente, CGT ve urgente revertir la "externalización masiva" de tareas de mantenimiento de la infraestructura y del material rodante mediante un "aumento real" de las plantillas en todas las empresas del sector para poder prestar un servicio seguro y de calidad.

Comisiones Obreras

Comisiones Obreras considera que los servicios mínimos establecidos para la provincia de León para la huelga del grupo Renfe que se desarrollará entre este lunes y el miércoles, día 11, son «totalmente abusivos», ya que para los colectivos de Canal de Venta, Centro de Gestión, Talleres e Intervención «fluctúan entre el 40 y el 75%, dependiendo del turno y servicio asignado».

Asimismo, en el ámbito de las circulaciones de trenes, se establece un 73% para los trenes de Servicios Comerciales, como AVE y Larga Distancia, mientras que en los trenes con Obligación de Servicio Público (OSP), se ha fijado un 65 por ciento para la Media Distancia en las conexiones con Ponferrada, Gijón y Valladolid y en Cercanías hacia Cistierna un 75% en hora punta y un 50% el resto de la jornada. Para las circulaciones de Mercancías, se sitúan en un 21%. Tras varios días de «intensas negociaciones» entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las organizaciones representativas del sector, las huelgas convocadas en el Grupo Renfe por el Comité General de Empresa y por Comisiones Obreras para los días 9, 10 y 11 de febrero «siguen adelante» al «no haberse alcanzado todavía soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas». Desde CC OO remarcaron su voluntad de «alcanzar acuerdos que permitan dar respuesta a las reivindicaciones que han motivado este conflicto», para lo que las negociaciones «continúan abiertas» y la organización «sigue participando activamente en los distintos espacios de diálogo».

Lamentaron que «no se han producido avances suficientes, no se han concretado compromisos y no se han dado respuestas reales a las reivindicaciones planteadas». Los trabajadores de Renfe en León se concentrarán este lunes, a las 10.00 horas, en los exteriores de la estación de tren y solicitaron a la ciudadanía que «apoye» sus reivindicaciones «en materia de seguridad».