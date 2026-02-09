La huelga de maquinistas detiene a Renfe en León para exigir seguridad

El personal de Renfe en León se concentra en apoyo a la huelga sectorial por las reivindicaciones de seguridad en el ferrocarril tras los accidentes de Córdoba, con 45 muertos, y Barcelona, con una víctima mortal. Semaf, convocante de los paros de este lunes, mañana y el miércoles, desgrana en un comunicado la postura: "Desde Semaf hemos convocado estos paros con el objetivo de provocar un cambio estructural y profundo en la seguridad del sistema ferroviario. Hace unas semanas sufrimos dos trágicos accidentes con fatal resultado y no queremos que algo así vuelva a repetirse. Por ello, esta organización está llevando a cabo un importante trabajo técnico y negociador que abarca las distintas disposiciones y normativas que regulan nuestra profesión y nuestro sector. En los últimos días hemos mantenido numerosas reuniones y contactos en diferentes niveles para intentar sacar adelante todos los puntos de nuestras reivindicaciones. Como podéis imaginar, impulsar un cambio de esta magnitud en el sector es una tarea compleja, pero podemos afirmar que en Semaf estamos realizando un trabajo escrupuloso y constante para conseguirlo. Los maquinistas somos el colectivo más expuesto a los riesgos y responsabilidades que se derivan de la operación ferroviaria, por lo que somos también los primeros que tenemos la necesidad y la responsabilidad de liderar el futuro de la seguridad en nuestro sector. Seguimos trabajando sin descanso, pero todavía no hemos obtenido las garantías necesarias, por lo queomenzamos el primer día de huelga. Una jornada en la que maquinistas y el resto de colectivos profesionales vamos a demostrar unidad, vamos a ejercer nuestro derecho fundamental a la huelga, vamos a expresar nuestro malestar ante la situación actual y vamos a exigir el cumplimiento de nuestras reivindicaciones, que son las de toda la sociedad". La huelga ocasiona un parón notable en los enlaces de alta velocidad, como se aprecia en la parrilla de circulaciones en la estación provisional de Adif en León. El comité general de empresa del grupo Renfe se suma a la huelga de la mano de otros sindicatos, como Comisiones Obreras. Los servicios mínimos se han fijado por la empresa para los colectivos de Canal de Venta, Centro de Gestión, Talleres e Intervención un número de servicios mínimos que fluctúan entre el 40% y el 75%, dependiendo del turno y servicio asignado. En el ámbito de las circulaciones de trenes, un 73% para los trenes de Servicios Comerciales (AVE y Larga Distancia). En los trenes con Obligación de Servicio Público (OSP), se ha fijado un 65% para la Media Distancia (conexiones con Ponferrada, Gijón y Valladolid) y en Cercanías (FEVE hacia Cistierna) un 75% en hora punta y un 50% el resto de la jornada. Para las circulaciones de Mercancías, se ha fijado un 21%. Los convocantes lo consideran abusivo.