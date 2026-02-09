Sigue en directo el primer día de la huelga de maquinistas que afecta a cientos de trenes
La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país comienza este lunes en Renfe, Iryo y Ouigo, con 350 servicios de alta velocidad cancelados
Sin datos de seguimiento
Renfe, de momento, no ha dado datos sobre el seguimiento de la huelga.
Cambios y anulaciones
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, convocada por los sindicatos para exigir una mayor seguridad ferroviaria y que ha comenzado este lunes.
Renfe ha anunciado en la red social X que no puede garantizar la continuación del viaje si un tren está afectado por la huelga y el viajero tiene un billete de enlace. Por este motivo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar.
Todos los trabajadores del sector, afectados
Las movilizaciones, convocadas por Semaf, CCOO y UGT (que concentran más del 80% de las representatividad del sector) afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.
Demandas
Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.
Impacto en León
En la estación de León, el impacto se ha hecho notar de inmediato desde primera hora de la mañana. Las pantallas informativas de llegadas y salidas muestran varios trenes cancelados que dejan sin servicio numerosas conexiones clave hacia Madrid, Gijón, Ponferrada, Valladolid....
Servicios mínimos
Los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la alta velocidad implican que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados.
Siguen las reuniones
No obstante, este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.
Negociaciones
Fuentes sindicales explicaron que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.
Arranca la huelga
La huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país comienza este lunes en Renfe, Iryo y Ouigo, con 350 servicios de alta velocidad cancelados, y en el conjunto de empresas que operan los trenes de mercancías, cuyos servicios mínimos se limitan al 21%.