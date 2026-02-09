Sigue en directo el primer día de la huelga de maquinistas que afecta a cientos de trenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

10:19 Sin datos de seguimiento 10:20 09/02/2026 10:20 09/02/2026 Renfe, de momento, no ha dado datos sobre el seguimiento de la huelga. Ángelopez

09:43 Cambios y anulaciones 09:51 09/02/2026 09:51 09/02/2026 Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, convocada por los sindicatos para exigir una mayor seguridad ferroviaria y que ha comenzado este lunes.

Renfe ha anunciado en la red social X que no puede garantizar la continuación del viaje si un tren está afectado por la huelga y el viajero tiene un billete de enlace. Por este motivo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar.

09:35 Todos los trabajadores del sector, afectados 09:41 09/02/2026 09:41 09/02/2026 Las movilizaciones, convocadas por Semaf, CCOO y UGT (que concentran más del 80% de las representatividad del sector) afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Serveo, que presta servicios a bordo, así como a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

09:33 Demandas 09:35 09/02/2026 09:35 09/02/2026 Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

09:31 Impacto en León 09:33 09/02/2026 09:33 09/02/2026 En la estación de León, el impacto se ha hecho notar de inmediato desde primera hora de la mañana. Las pantallas informativas de llegadas y salidas muestran varios trenes cancelados que dejan sin servicio numerosas conexiones clave hacia Madrid, Gijón, Ponferrada, Valladolid....

09:30 Servicios mínimos 09:30 09/02/2026 09:30 09/02/2026 Los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la alta velocidad implican que hasta 350 trenes a lo largo de estos tres días no estarán garantizados.

09:00 Siguen las reuniones 09:30 09/02/2026 09:30 09/02/2026 No obstante, este lunes se seguirán manteniendo reuniones, incluidas mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.

08:29 Negociaciones 09:29 09/02/2026 09:29 09/02/2026 Fuentes sindicales explicaron que las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a lo largo del fin de semana, tras otras tres reuniones celebradas entre el miércoles y el viernes, concluyeron sin acuerdo.