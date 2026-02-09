Los camioneros explotan por una oleada de robos en el aparcamiento del Mercado de Ganados de León

Los profesionales del transporte por camión denuncian su hartazgo ante una oleada de robos de camiones, que en algunos casos ha comportado incluso intentos de extorsión, cometida en el aparcamiento del Mercado de Ganados este fin de semana y en fechas anteriores.

Los profesionales denuncian la falta de seguridad de la zona, que está escasamente iluminada desde su punto de vista y donde se han producido multitud de ataques en los últimos días. Uno de ellos, denunciado en comisaría, deparó la sustracción de la carga. Pocos minutos después el propietario recibió una oferta para pagar por Bizum 4000 €, a cambio de lo cual recuperaría lo robado. En otro caso, se hurtó un camión entero de jamones.

En el caso de la del pasado sábado, fue desenganchada la bañera que transportaba y se acopló un remolque frigorífico, que llevaba instalado un localizador que indicaba la presencia del camión en Madrid.

No han sido las únicas denuncias presentadas. Son multitudinarios los episodios en los que se producen daños e intentos de asalto a las cabinas, aunque hay muchos ataques en los que, cuando se comprueba que no hay nada de valor en su interior, los ladrones abandonan la operación.

Durante algún tiempo, se produjo una intensificación de la vigilancia policial en la zona, pero de nuevo la normalidad ha devuelto a la zona el estado de abandono del que se quejan los propietarios de los vehículos, que han sufrido pérdidas millonarias en más de un caso.

El Cuerpo Nacional de Policía investiga los hechos, sobre los que ya había habido actuaciones de la Policía Local.