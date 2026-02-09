El PP ha registrado 40 iniciativas en el Congreso para exigir medidas urgentes ante el "deterioro" ferroviario en León

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El PP ha registrado 40 iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir medidas "urgentes" que frenen el "deterioro" ferroviario en León y ha advertido que, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), "ya no caben excusas ni parches".

Según ha explicado, "la prioridad debe ser la seguridad", la fiabilidad y la atención al pasajero y, en este contexto, ha exigido al Gobierno actuaciones "inmediatas", con un calendario "verificable" y un presupuesto "suficiente".

Las diputadas del PP por León Ester Muñoz y Silvia Franco, han registrado 40 iniciativas en el Congreso: dos peticiones de informe y 38 preguntas escritas de control con el objetivo de saber "qué está fallando" en cada línea y tramo de la provincia, qué limitaciones se aplican por seguridad, por qué se implantan, cuánto duran y cuándo se van a eliminar con actuaciones definitivas, según ha informado a Europa Press el PP en un comunicado.

Al respecto, ha puntualizado que León cuenta actualmente con 13 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en AVE y 15 en la red convencional, por lo que existen 28 restricciones. De esta forma, León es líder en la Comunidad en limitaciones en alta velocidad. En el conjunto de España, y atendiendo al volumen total de limitaciones por provincia, León se sitúa en el décimo quinto puesto.

Esta situación es, según ha apuntado, "inadmisible" para una provincia que necesita un ferrocarril "fiable y seguro" para los viajeros, los trabajadores y la actividad económica.

Las dos peticiones de informe dirigidas al Ministerio que encabeza Óscar Puente exigen un diagnóstico completo y verificable del estado de seguridad de la infraestructura ferroviaria en León, con programación de inspecciones, auscultaciones y actuaciones correctoras, plazos y presupuesto. "León no puede seguir funcionando con parches: exigimos un diagnóstico de seguridad completo, con calendario y presupuesto, para saber qué está mal, dónde y cuándo se va a arreglar", ha afirmado Ester Muñoz.

ESTUDIO DEL LAZO DEL MANZANAL

Las representantes del PP han recordado que ya está vencido el plazo para disponer del Estudio de Viabilidad del lazo del Manzanal, adjudicado el 3 de mayo de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que han exigido que se den a conocer las conclusiones. "León merece el mismo trato que otras provincias: la eliminación del Lazo del Manzanal es estratégica para el futuro de León y no vamos a permitir más retrasos ni más silencio. El ministro Óscar Puente tiene que explicar por qué no se conocen los resultados y publicar ya las conclusiones del estudio", ha señalado Silvia Franco.

Las preguntas registradas reclaman datos oficiales y medidas concretas sobre incidencias; LTV vigentes y recurrentes; inspecciones realizadas tras el accidente de Adamuz; conservación y mantenimiento y el estado de infraestructuras críticas (túneles, puentes, viaductos y muros). Además, ponen el foco en puntos "especialmente sensibles" para la movilidad y la seguridad ferroviaria provincial como la rampa de Pajares, el intercambiador de Vilecha, el Manzanal y la situación de FEVE.

Las diputadas leonesas han recordado que la Ley de Movilidad Sostenible ya está en vigor e incorpora medidas impulsadas por el PP para salir del "colapso ferroviario". "Un plan de choque en dos fases con medidas por provincia, un plan de atención urgente a los pasajeros ante incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias para retrasos superiores a 20 minutos por causas de infraestructura, con publicación de causas y medidas correctivas", han incidido.