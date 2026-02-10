El Gobierno sube el mantenimiento en vías para frenar la huelga de tres días en Renfe

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Trabajadores del ferrocarril en León se concentraron en la estación del tren leonesa para reclamar mayor seguridad y mejoras en el mantenimiento de las vías y de las líneas ferroviarias. Fue parte del escenario de protestas que llevó a la convocatoria de huelga, abierta entre el 9 y el 11 de febrero, impulsada por el sindicato de Maquinistas, Semaf, tras los accidentes de Adamuz y Barcelona, que han dejado 50 fallecidos, entre ellos, dos maquinistas.

A parte de la guerra de cifras, la llamada a la movilización pudo resultar un éxito: aprimera hora de la tarde, el Gobierno cedió a las demandas y los sindicatos desconvocaron la huelga. Cerca de una veintena de trenes, de larga distancia, regionales o ancho métrico, fueron suspendidos, entre quejas de los sindicatos por «unos servicios mínimos abusivos». Más de 420 trabajadores del grupo Renfe en León estaban citados en esta movilizaciones trabajadores ferroviarios, que en esta primera jornada está teniendo un seguimiento «masivo», según los sindicatos, pero acotado por unos servicios mínimos «abusivos» del 65 % decretados por el Ministerio de Transportes, que superan el 70 % en la alta velocidad. «Desconvocamos la huelga tras conseguir todas las demandas que hemos formulado, que van a producir un cambio estructural en la seguridad de nuestro sistema ferroviario y que tendrá efectos sobre todas las empresas del sector», resumió Semaf en un comunicado sobre el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes, Adif , la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Grupo Renfe tras la última reunión mantenida, «que nos permite desconvocar la huelga con todas las garantías».

Los tres organismos se comprometen a la aprobación de una batería de medidas destinada a mejorar de manera sustancial la gestión de la seguridad, así como a establecer límites claros y responsabilidades para los principales actores del sector. En este nuevo marco, la representación de los maquinistas adquiere un papel esencial para garantizar que estas medidas se desarrollen correctamente y se apliquen de forma efectiva. Este acuerdo recoge las principales inquietudes en materia de seguridad que los maquinistas identificamos en el día a día de nuestra profesión en todas las empresas ferroviarias; así como avances de inversión en infraestructura, en grupos de trabajo y en procedimientos en materia de seguridad en el sector, destacó Semaf. El presidente del comité de empresa de Renfe en León, Sócrates Fernández, pidió mayor seguridad e inversión para mejorar el mantenimiento de la vía y de las líneas, en beneficio tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Fernández ha apuntado que el mantenimiento de las vías se ha reducido al mínimo, y no hay prevista ninguna mejora de calado, y ha advertido del abandono de la rampa de Pajares tras la apertura de los túneles de la variante entre León y Asturias. Las críticas se ampliaron al servicio que se ofrece a los usuarios, que se está deteriorando progresivamente durante los últimos meses con numerosos retrasos e incidencias ferroviarias que han pasado a «ser normales». CGT y Sindicato Ferroviario (SF), siguen con la huelga este martes y miércoles, a pesar del acuerdo alcanzado por CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf con el Ministerio de Transportes. Alferro no ha comunicado su decisión final. En Renfe se celebraba ayer el retorno a la normalidad.

Estructuras «dejadas de la mano de Dios» El secretario provincial de Semaf, Jorge de Dios, repasó algunos desajustes estructurales que afectan a los recorridos de trenes que pasan por León, y cubren trayectos por vías convencionales, entre León y Ponferrada, o hacia el centro. «Vías afectadas por una inversión escasa en estructuras que el dirigente sindical definió como «muy deficitarias», vías convencionales que ve condicionadas por estar «dejadas de la mano de Dios». La huelga abrió un lunes con una escasa de afluencia de pasajeros en la estación leonesa, con usuarios que se habían preparado para afrontar tres días de movilizaciones que han quedado reducidos en la primera jornada por el avance de un acuerdo entre el Gobierno y los tres sindicatos que accedieron a la negociación. El AVE tenía comprometidos más de 350 servicios en estos tres días; y la media distancia, con cerca de 700 enlaces afectados. Los paneles informativos de la estación de León eran una secuencia casi completa de cancelaciones; poco antes de las ocho de la mañana, la megafonía llamaba a los pasajeros al Intercity a Madrid. Hasta después de mediodía, no se reprodujo esa escena con el largo recorrido al Levante.