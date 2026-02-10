Fans leoneses de Bad Bunny: las búsquedas como “entradas Bad Bunny Madrid” o “viaje León-Madrid concierto” explotan

Un momento de la planetaria actuación de Bad Bunny en el descanso del mayor evento deportivo del mundo, la Super Bowl de la NFL.EFE

En un año marcado por el regreso triunfal de Bad Bunny a los escenarios europeos con su gira 'Debí tirar más fotos World Tour', la fiebre por el artista puertorriqueño ha traspasado fronteras y ha llegado con fuerza a provincias como León. Con fechas confirmadas en Madrid a partir del 30 de mayo de 2026, cientos de fans leoneses se preparan para un peregrinaje musical que combina pasión, logística y un toque de frustración por el caótico proceso de compra de entradas. Esta gira, que arrancó en noviembre de 2025 en Santo Domingo y culminará en julio de 2026 en Bruselas, ha batido récords en España: más de 600.000 entradas vendidas en menos de 24 horas para las fechas en Barcelona y Madrid, con el Estadio Riyadh Air Metropolitano (antiguo Wanda Metropolitano) como epicentro de al menos 10 conciertos en la capital. En León, una provincia con una densidad poblacional baja que fomenta viajes grupales, el buzz se ha intensificado gracias a redes como TikTok y X, donde búsquedas como “entradas Bad Bunny Madrid” o “viaje León-Madrid concierto” han explotado.

El fenómeno no es solo musical: representa un movimiento cultural que une a generaciones jóvenes con raíces latinas, en un contexto donde Bad Bunny ha sido coronado como rey de los Grammy 2026 y ha dejado huella en el Super Bowl con un show que celebró la identidad latina. Pero para los fans leoneses, asistir implica superar barreras geográficas y económicas, convirtiendo el evento en una aventura colectiva.

En León, el fandom de Bad Bunny se concentra principalmente entre jóvenes de 18 a 30 años. Similarmente, grupos de amigos de la capital leonesa o Astorga ya organizan viajes en común, influidos por hits como “Monaco” o “Un Preview”, que dominan playlists en plataformas digitales.

¿Por qué viajan? León no figura en la gira europea del artista –que prioriza grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa–, lo que obliga a un desplazamiento de unas 3-4 horas en tren o autobús. En X, posts de fans españoles expresan “envidia de la buena” por quienes asisten, con memes y videos de bailes que capturan la euforia colectiva. Esta devoción se fusiona con la identidad regional leonesa: durante el Carnaval local, disfraces inspirados en el “Conejo Malo” se van a viralizar, mezclando tradiciones como los antruejos con el reguetón urbano.

El peregrinaje no es solo emocional; es un desafío práctico. Con precios de entradas base entre 100 y 200 euros –y reventas alcanzando los 1.000 euros en sitios como StubHub–, los fans leoneses suman gastos de transporte y alojamiento. Opciones populares incluyen trenes AVE desde León a Madrid (alrededor de 50-70 euros ida y vuelta) o incluso autobuses compartidos, que reducen costos a 20-30 euros por persona.

Hoteles en Madrid registran una ocupación al 90% para esas semanas.

Pero no todo es euforia. El proceso de compra ha generado frustración masiva entre fans españoles, incluyendo leoneses. La preventa colapsó sitios web, con colas virtuales de miles de usuarios y acusaciones de bots acaparando entradas. Live Nation y Ticketmaster, promotores de la gira, respondieron liberando nuevas entradas en febrero de 2026, tras el impacto del Super Bowl, pero el debate sobre la gestión persiste –similar al caos del Eras Tour de Taylor Swift-.

En X, fans expresan su ira: “Es imposible conseguir sin pagar fortunas”, se lee en posts virales. Expertos en la industria ya han llamado a reformas en la venta de tickets para evitar especulación.