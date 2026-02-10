Alicia Gallego (UPL): "Vamos a ser la primera fuerza política de León"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado su lista de candidatos a las elecciones autonómicas (15 de marzo) con el convencimiento de que será "la primera fuerza política de León", bajo la premisa de la autonomía leonesa, contra el bipartidismo y a favor de su derecho a estar en los debates electorales.

Gallego ha explicado que la candidatura de UPL "representa realmente a la provincia" y a sus comarcas con sus diferentes peculiaridades y necesidades, teniendo en común las "ganas de trabajar por su tierra".

Autonomía leonesa

La candidata ha denunciado que en el actual marco territorial "falta la cohesión territorial y social que hasta ahora se nos ha negado", y sobre todo "falta la autonomía para León que presenta el proyecto político la UPL y que se ha negado a esta tierra durante cuarenta años".

Gallego se ha mostrado convencida de que la UPL, en uno de sus mejores momentos, puede ganar las elecciones y llevar la voz de León a las Cortes "para conseguir esa ansiada autonomía y con ello la mejora de la vida diaria de los ciudadanos".

Preguntada sobre los buenos resultados de la Chunta Aragonista en las elecciones de Aragón, la candidata ha apuntado que las inquietudes de la ciudadanía son las mismas como la sanidad, la educación y la vivienda, ya que el bipartidismo, a su juicio, "no ha dado solución a los problemas reales de los ciudadanos".

"Nosotros hemos vivido durante los últimos cuatro años las luchas entre el PP y PSOE en donde se defiende solamente a los líderes nacionales sin importar las verdaderas necesidades de la sociedad, y creo que la ciudadanía está harta de este tipo de política", ha añadido.

En contraposición a los grandes partidos nacionales, Gallego ha apostado por la alternativa de UPL con "una política cercana que resuelve los problemas, por eso estamos esperanzados y así nos lo dicen las encuestas y los ciudadanos cuando vamos por la calle de que vamos a ser esa primera fuerza política en León".

A juicio de la también procuradora, la subida en votos de la Chunta en Aragón solo es un reflejo del apoyo ciudadano a las "políticas más cercanas y necesarias" como en su opinión representa la UPL.

Debates electorales

Sobre la presencia de UPL en los debates electorales, Gallego ha advertido de que va a reivindicar su voz, ya que "como en otras ocasiones el bipartidismo quiere copar el debate público" y "parece que les molesta la voz de la UPL".

A este respecto, el portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, Luis Mariano Santos, ha recordado que la ley electoral es clara, por lo que "tenemos derecho en participar en, al menos, uno de los dos debates previstos", por lo que espera que la Junta Electoral "lo resuelva de forma que nos dejen participar a todas las formaciones".

Gallego ha insistido en que a los partidos nacionales "les molesta la voz del leonesismo porque no quieren escuchar lo que los ciudadanos quieren", y ha adelantado que con debate o no UPL va "a seguir estando en la calle reivindicando ya que el mejor debate es salir a la calle y mostrar nuestros proyectos y nuestras políticas a los ciudadanos".