El PP denuncia el estado de abandono del parking de San Marcelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras de remodelación del aparcamiento subterráneo de San Marcelo acumulan casi tres meses de retraso. Así lo denuncia el portavoz popular, David Fernández, que ha vuelto a llamar la estación “sobre el estado calamitoso de esta infraestructura municipal”.

Ha recordado que ya han pasado casi cuatro años desde que el alcalde, José Antonio Diez, anunciara sus planes para renovar y poner en condiciones este subterráneo después de que en el año 2022 venciera la concesión de 50 años que estaba vigente. “Pero la realidad es que, a día de hoy, el aparcamiento sigue presentando un estado calamitoso con goteras, con desconchones, ausencia de marcas viales o incluso deficiencias que hacen de este espacio un lugar que roza la insalubridad, con un aspecto tétrico, oscuro y más propio de una ciudad descuidada y desatendida; un aparcamiento que en su estado actual debería ser motivo de una gran vergüenza para el gobierno socialista de Ayuntamiento de León que, recordemos, es el dueño de esta instalación y el responsable de esta situación”

Un millón de euros de pérdidas para el Ayuntamiento

El portavoz popular ha recordado también que esta situación tiene una explicación: “El alcalde estuvo mareando la perdiz durante tres años para intentar imponer su modelo de gestión en contra de la voluntad de toda la oposición. Un empecinamiento que le costó al Consistorio más de un millón de euros limpios de beneficios y el aumento del deterioro del aparcamiento”. Y así estuvo hasta el 2025, concretamente hasta el 1 de agosto, fecha en la que se firmaba el nuevo contrato de concesión, que incluía mejoras en el aparcamiento por valor de más de medio millón de euros para subsanar las principales deficiencias.

Fue el propio gobierno socialista, en palabras de su portavoz, Vicente Canuria, quien afirmó en el Pleno del pasado 26 de septiembre de 2025, a preguntas realizadas por el Partido Popular, que ese mismo día la nueva empresa concesionaria asumía la gestión del aparcamiento y que las obras para la remodelación de esta instalación comenzarían el 1 de diciembre. “Pues bien, a fecha de hoy, 12 de febrero, habiendo pasado más de dos meses desde la fecha que el propio gobierno socialista indicó como fecha para comenzar las obras, estas siguen sin empezar y el aparcamiento sigue en un estado absolutamente deplorable”, añade Fernández.

Para finalizar, el portavoz critica la actitud del gobierno municipal: “Está claro que José Antonio Diez no tiene prisa por restaurar y poner en condiciones el aparcamiento más céntrico de la ciudad. No le ha bastado con perder más de un millón de euros de beneficios, sino que también es incapaz de poner en condiciones un aparcamiento que visitan cada semana cientos de leones y cientos de visitantes. Un aparcamiento en estado calamitoso, que es la viva imagen de la gestión de Diez, claramente fracasada y desde luego muy perjudicial para la ciudad”.