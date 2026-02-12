Atropellan a una mujer de 66 años en la Avenida de Príncipe de Asturias en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 10:40 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso del atropello de un turismo a una mujer de 66 años en la avenida de Príncipe de Asturias, cerca de la rotonda de Enfermería, en León.

El 112 ha dado aviso al Cuerpo Nacional de Policía de León, la Policía Local y Emergencias Sanitarias para atender a la mujer que se encontraba consciente con un golpe en la cabeza.