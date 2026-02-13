La Universidad y la Junta ponen en valor 12 proyectos innovadores por su aportación social
Desde la reconstrucción virtual de las pinturas del claustro de la Catedral de León hasta el desarrollo de un Rover autónomo de inspección, a una mayonesa vegana elaborada a partir de aquafaba fermentada, apósitos médicos de larga duración o sistemas inteligentes de iluminación y climatización.
Un total de 27 proyectos innovadores, 15 impulsados por estudiantes y 12 por personal investigador, han sido reconocidos en la convocatoria del Plan TCUE 2025-Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa-, impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de la mano de la Universidad de León.
Una iniciativa que empezó su andadura en el año 2008 y con la que se pone de manifiesto cómo, según destacó la rectora, Nuria González, la misión de la Universidad trasciende las fronteras de las aulas y laboratorios, construyendo puentes entre el conocimiento académico y las necesidades del mundo real, «y se reafirma su compromiso como motor de cambio, estimulando la colaboración con empresas e instituciones que comparten el propósito de innovar para transformar nuestro presente».
En esta edición han sido distinguidos doce proyectos que avanzan en la validación técnica y comercial de distintas líneas de investigación, entre ellos, el desarrollo de un cajón inteligente para la evaluación de la condición física aeróbica, o una aplicación orientada al análisis y optimización del rendimiento de equipos de baloncesto, entre otras.
La directora de Universidades de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares, destacó que la transferencia y la valorización del conocimiento son ya parte del ADN de la Universidad de León, donde la creatividad y la innovación se han convertido en palancas clave para afrontar los retos presentes y futuros.