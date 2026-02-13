CCCO denuncia el deterioro del Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La sección sindical de CCOO de la Junta en León denunció hoy las “lamentables condiciones” en las que se encuentra el edificio del Laboratorio Regional de Sanidad Animal, situado en Villaquilambre, que es el centro de referencia de la Comunidad para analíticas de sanidad animal y que tuvo un importante papel durante la pandemia.

Afirman que la “dejadez” de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en las labores de mantenimiento del edificio está provocando un progresivo deterioro estructural y generando una situación de riesgo tanto para las personas que trabajan en él como para el propio inmueble.

Los desperfectos existentes, señalan en un comunicado, pueden ocasionar, desde caídas y resbalones debido a las goteras, desprendimientos en paredes y techos hasta riesgo de colapso de los ventanales e incluso problemas de salud por la presencia de moho.

CCOO afirman que ha trasladado en reiteradas ocasiones esta situación a la Consejería y que, pese a estas advertencias, se han ignorado las peticiones del sindicato y no se ha adoptado ninguna medida correctora, “lo que evidencia una falta de responsabilidad en la gestión del patrimonio público y supone un riesgo innecesario para los trabajadores, además de un incumplimiento de la obligación de garantizar espacios de trabajo seguros y en condiciones adecuadas”. Por ello, reclaman una actuación inmediata y la ejecución de las obras necesarias para solventar todas las deficiencias.