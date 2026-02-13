Carnaval 2026 en León: recorrido, calles cortadas y horario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Carnaval se instala en la ciudad de León este sábado con el desfile que llenará de música y colorido, disfraces y buen humor las calles. La cita protagoniza el programa diseñado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, en el que no faltan otras citas como el desfile de Antruejos del Martes de Carnaval y el Entierro de la Sardina del Miércoles de Ceniza.

Cerca de 1.500 personas desfilarán y optarán a premio en el desfile de Carnaval este sábado en los apartados individual y parejas (6 participantes), grupos pequeños (4), grupos (13), comparsas (6) y carrozas (9). Los premios superan los 7.000 euros, a los que se sumarán regalos de El Corte Inglés y Bernesga Motor.

Entre las novedades de este año destacan modificaciones en recorrido y horario de la cabalgata. La salida del desfile se adelanta a las 17.45 horas, desde la avenida de la Facultad de Veterinaria para pasar por la glorieta de Guzmán, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma y glorieta de Guzmán para finalizar en el Paseo de Papalaguinda. habrá afecciones al tráfico en todas estas vías desde la madrugada. Finalizada la cabalgata, se celebrará una fiesta en la Plaza de Toros con la actuación de la orquesta Cuarta Calle, DJ Adri, food truck y sorteos de regalos entre los asistentes.

Además, a lo largo de toda la jornada del sábado, 8 charangas amenizarán la cabalgata y distintos puntos de la ciudad: Burgo Nuevo-plaza de la Inmaculada, Los Juncales-Michaisa y La Palomera-zona de San Juan de Sahagún y el barrio del Ejido.