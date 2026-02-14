La muestra del acabado de la Calle Ancha de León ya se adivina
La segunda semana de obras esboza ya el acabado de la reurbanización del entorno de la calle Ancha. Pese a la acumulación de precipitaciones que ha marcado estas jornadas, los operarios han empezado ya a colocar las nuevas losas que sustituyen al anterior pavimento en el tramo que se adosa a la fachada del Palacio de los Guzmanes.
No hay apenas cambios visuales respecto a los precedentes, como se puede observar, aunque sí en los materiales, en los que se apuesta por el granito abujardado para que no resbale, y los espesores, con piedras de un espesor de 10 centímetros para mejorar su durabilidad. Poca variación estética más, como sucederá en el resto del proyecto.