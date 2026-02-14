VOX propone que San Andrés se sume a la conmemoración del 900 aniversario del fallecimiento de la reina Urraca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal VOX ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para que el municipio se adhiera institucionalmente a la conmemoración del 900 aniversario del fallecimiento de Urraca I de León (11262026), soberana del Reino de León entre 1109 y 1126 e hija del rey Alfonso VI.

Según subraya el portavoz de VOX, Fernando Prieto Olite, “se trata de una efeméride de especial relevancia para León y para toda España, pues Urraca I fue la primera mujer en Europa en ejercer el poder por derecho propio y la última depositaria plena del legado político del Reino de León”.

La moción recuerda que durante su reinado el Camino de Santiago alcanzó su máximo desarrollo y que las tierras que hoy conforman el término municipal de San Andrés del Rabanedo —y en particular Trobajo del Camino— desempeñaron un papel destacado como lugares de tránsito y hospitalidad para los peregrinos.

VOX propone que el Ayuntamiento participe o colabore en los actos que impulsen otras administraciones y entidades culturales leonesas, y que organice una actividad conmemorativa local de carácter cultural, educativo o divulgativo en torno a la figura de la reina y al contexto histórico del Reino de León. Asimismo, plantea que la programación cultural municipal del año 2026 incluya una referencia expresa al aniversario de Urraca I, “como testimonio del vínculo histórico de San Andrés con la tradición leonesa y jacobea”.

Finalmente, el grupo municipal solicita que se dé traslado del acuerdo al Ayuntamiento de León, a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León, para coordinar la participación del municipio en las acciones conjuntas que pongan en valor el legado de la reina Urraca I.

“Evocar su figura no es solo un ejercicio de memoria —concluye VOX—, sino también un acto de gratitud hacia quienes forjaron los cimientos históricos y culturales del Reino de León y de España.”