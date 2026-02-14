La Unión Federal de Policía reclama para León la unidad de antidisturbios

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Unión Federal de Policía (UFP) reclama que el nuevo grupo antidisturbios se ubique en León y no en Valladolid, por lo que ha presentado formalmente ante el Consejo de Policía un estudio técnico que respalda la propuesta.

En el marco del proyecto de reorganización y refuerzo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), orientado a la optimización de la cobertura territorial y la mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de orden público, la Dirección General de la Policía (DGP) tiene previsto crear un nuevo grupo de la UIP, compuesto por 50 agentes altamente especializados de Policía Nacional, en el ámbito de la Comunidad, según ha informado la Unión Federal de Policía en un comunicado recogido por Europa Press.

Conforme a la UFP, la DGP planea, aún sin decidir, que este grupo se ubique en la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, donde actualmente la VII Unidad de Intervención Policial mantiene su única sede en la ciudad de Valladolid.

De acuerdo con el comunicado de la Unión Federal de Policía es necesario poner de manifiesto que con anterioridad a la creación de las Unidades de Intervención Policial, existía en León una Compañía General de Reserva, integrada por 110 agentes, con una amplia actividad.

Sin embargo, con la disolución de la misma y la creación de la U.I.P. con sede exclusiva en Valladolid, se dejó a León sin capacidad de respuesta ante intervenciones de especialidad de las Unidades de Intervención Policial y, como consecuencia, la plantilla de la Comisaría Provincial de León es una de las más envejecidas de España.

Sede en León

La provincia de León, una de las más grandes del país, con más de 15.500 kilometros y situación estratégica como principal vía de acceso al noroeste peninsular, carece en la actualidad de un Grupo de UIP con base permanente, lo que obliga a constantes desplazamientos desde otros territorios, con la consiguiente pérdida de inmediatez, aumento de costes y merma de la capacidad de respuesta.

La Unión Federal de Policía ha registrado en Madrid en el Consejo de Policía y en la Dirección General de la Policía un detallado informe que avala técnica y logísticamente la viabilidad de ubicar este grupo en León.

La UFP alega que no es una propuesta improvisada, sino de planificación rigurosa basada en criterios operativos, como se podrá comprobar en el estudio realizado.

Precedentes en otros territorios

La Unión Federal de Policía ha señalado que existen precedentes claros en otras Unidades de Intervención Policial que cuentan con doble base territorial, como ocurre en las UIP de Granada-Málaga, Bilbao-Pamplona, A Coruña-Vigo o Las Palmas-Tenerife. Si ese modelo funciona en otros puntos del país, no hay razón objetiva para negarlo en el caso del ámbito de Castilla y León.

Por todo ello, la UFP ha exigido mediante registro formal que el nuevo Grupo de la Unidad de Intervención Policial, dependiente de la VII UIP de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León se establezca en León y se incluya debidamente en el Catálogo de Puestos de Trabajo.