Herido tras ser apuñalado por la espalda en el centro de León
El joven apuñalado, de 29 años, ha sido trasladado al Hospital de León
Una persona resultó herida en la madrugada de este domingo tras recibir una puñalada.
Los servicios de emergencia recibieron dos llamadas a las 6:25 horas en las que se informaba de una agresión con arma blanca en la Plaza Santo Domingo en León capital.
En la misma llamada se especificaba que se trataba de un hombre de 29 años que había sufrido una puñalada en la espalda.
Los servicios de emergencia del 112 dieron aviso a la Policía Nacional y Local, así como a Emergencias sanitarias del Sacyl,que envió una UVI móvil que trasladó al herido al hospital de León.