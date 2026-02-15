San Andrés celebra el Carnaval repleto de fantasía, imaginación y humor

Carnaval 2026 en San Andrés del Rabanedo.AYTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Carnaval de San Andrés del Rabanedo ha vuelto a demostrar que es una cita muy esperada, con un desfile que inunda las calles de color, imaginación y alegría. Marcianos llegados de lejanos planetas, tribus ancestrales, mundos galácticos, entrañables vendedoras de sardinas o un animado circo han compartido protagonismo con el monstruo de los colores y con otros personajes en una muestra de creatividad y buen humor.

La sátira, el ingenio y, sobre todo, las ganas de disfrutar han marcado el ritmo de una tarde festiva en la que pequeños y mayores han participado con entusiasmo, convirtiendo el recorrido en un espectáculo.

El desfile termina en el parque de La Era, donde la tradición pone el broche final con el reparto de orejas y chocolate caliente, y la entrega de premios tras la deliberación del jurado.