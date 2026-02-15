UPL propone reordenar los horarios de la línea León–Guardo (Palencia) para hacerla útil y asegurar su futuro

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) propone una modificación de los horarios actuales de la línea de Renfe ancho métrico entre León y Guardo (Palencia) -antigua Feve-, que considera un ejemplo más de la falta de atención que sufre este trazado ferroviario, con servicios escasos y mal adaptados a las necesidades reales de la población de la Montaña Oriental leonesa.

En la actualidad, existen dos servicios diarios desde Guardo hacia León; uno a las 6.47 de la mañana, realizado por una unidad que previamente sale en vacío desde Cistierna a las 5.45, y otro a las 12.20, con llegada a León a las 15.06. El problema, explican, es que a esa hora ya ha salido de León el último tren del día hacia Guardo, por lo que quien llega a la capital leonesa a primera hora de la tarde no puede regresar ese mismo día a ninguna localidad situada entre Cistierna y Guardo.

Para UPL, esta situación convierte la línea en un servicio poco funcional para trabajo, estudios, gestiones o citas médicas, alejando a potenciales usuarios y contribuyendo al progresivo debilitamiento de una infraestructura clave para vertebrar el territorio.

La formación plantea como solución que el tren de Cercanías que actualmente sale de León a las 18.41 con destino Cistierna prolongue su recorrido hasta Guardo, donde llegaría en torno a las 21.25. De este modo, dicen, se permitiría el regreso en el día a los viajeros y se daría un servicio real a municipios de la Montaña Oriental como Prado de la Guzpeña o Puente Almuhey.

Además, esta reorganización no supondría un incremento de costes, ya que el desplazamiento en vacío que hoy se realiza de madrugada entre Cistierna y Guardo pasaría a hacerse la tarde anterior en un horario más útil, quedando la unidad en Guardo para realizar por la mañana el primer servicio hacia León.

Los leonesistas señalan que el debate no es solo un cambio de horarios, sino el modelo de transporte que se quiere para el medio rural: un ferrocarril útil, integrado en el consorcio de transportes de León, que ayude a fijar población y ofrecer oportunidades, o una línea desatendida y cada vez más residual.