La Seguridad Social subasta ocho propiedades desde 5.000 euros en León

Redipollos es uno de los lugares naturales más emblemáticos donde se subasta una vivienda rural.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León será escenario de una subasta de ocho inmuebles organizada por la Tesorería General, con precios de salida que arrancan desde los 5.000 euros. Las pujas tendrán lugar en un periodo comprendido entre el 4 de marzo y el 6 de mayo, ofreciendo oportunidades de inversión tanto en núcleos urbanos como en zonas rurales de la geografía leonesa.

Entre las propiedades destacadas se encuentran locales comerciales en Ponferrada, plazas de garaje en San Andrés del Rabanedo y viviendas tradicionales en el municipio de Puebla de Lillo. Esta oferta inmobiliaria pública representa una alternativa interesante para inversores y particulares que buscan adquirir propiedades a precios competitivos en diferentes puntos de la provincia.

El proceso de subasta oficial se rige por el artículo 120.5 del Reglamento General de Recaudación, tratándose en todos los casos de primeras subastas. Los interesados deberán consultar los requisitos específicos para participar en estas pujas, que se desarrollarán conforme a la normativa vigente en materia de enajenación de bienes públicos.

Vivienda rural en el corazón de la montaña leonesa

Una de las propiedades más singulares corresponde a una casa de dos plantas ubicada en Redipollos, perteneciente al ayuntamiento de Puebla de Lillo. Esta construcción tradicional cuenta con una tasación de 27.000 euros, presentándose completamente libre de cargas.

La edificación se distribuye en planta baja y planta alta, destinadas originalmente a servicios agrícolas y vivienda respectivamente. El inmueble ocupa un solar de 80 metros cuadrados en su totalidad, con la misma superficie construida en cada una de sus dos plantas. Esta disposición tradicional es característica de la arquitectura rural de la zona montañosa leonesa.

Los linderos de la propiedad la sitúan con frente a una calle particular que enlaza con Cimadevilla, mientras que en sus laterales colinda con fincas de vecinos. Esta ubicación en pleno entorno rural ofrece una oportunidad para quienes buscan una segunda residencia en un enclave natural privilegiado, en una comarca conocida por sus paisajes montañosos y su riqueza medioambiental.

Locales comerciales en el núcleo urbano berciano

Ponferrada concentra la mayor parte de la oferta con tres locales comerciales de características diversas. El primero de ellos se localiza en la calle Juan de Austria, en la zona de Los Navaliegos, con una tasación de 50.470,16 euros y cargas por importe de 2.605,70 euros.

Este local comercial está constituido por una nave diáfana con entrada independiente desde la calle, con una superficie útil aproximada de 100,35 metros cuadrados. La propiedad cuenta con una cuota del 2,66% en el valor total del edificio y está gravada con servidumbres de paso tanto para personas como para vehículos, en relación con el acceso al sótano del inmueble y vinculadas con otras fincas colindantes.

El segundo local se encuentra en la calle Covadonga, también en planta baja de Los Navaliegos. Su precio de tasación asciende a 48.271,22 euros, con cargas idénticas al anterior de 2.605,70 euros. Se trata de una nave diáfana con superficie construida de 104,40 metros cuadrados y útil de 83,52 metros cuadrados, destacando por su altura de 5,50 metros.

Esta propiedad tiene fachadas a tres calles diferentes: Covadonga, Juan de Austria y Juan Sebastián El Cano, lo que le otorga una posición estratégica. Cuenta con una cuota del 2,17% y también está sujeta a diversas servidumbres de paso y luces relacionadas con otras fincas del conjunto inmobiliario.

El tercer local comercial ponferradino se ubica en la calle Alfonso X El Sabio, antiguamente conocida como calle 111 del plano de Ensanche. Con una tasación de 55.852,68 euros y sin cargas, ofrece una superficie construida de 117,32 metros cuadrados y útil de 89,76 metros cuadrados en planta baja.

Plazas de garaje en el área metropolitana

San Andrés del Rabanedo, municipio del área metropolitana de León capital, acoge tres plazas de garaje situadas en un mismo edificio de la calle Veguina esquina con El Peletero. Cada una de estas plazas tiene un precio de salida de 5.000 euros y se presentan libres de cargas.

Las tres plazas de aparcamiento comparten características similares: superficie construida de 23,57 metros cuadrados y útil de 9,90 metros cuadrados. Se encuentran en planta semisótano y corresponden a los números 33, 34 y 39 dentro del complejo. Cada una tiene asignada una cuota de 0,39% sobre el total del edificio.

Esta oferta resulta especialmente atractiva para residentes del municipio que necesitan solucionar problemas de estacionamiento, especialmente en una zona donde la demanda de plazas de garaje suele ser elevada debido a la proximidad con la capital leonesa.

Proceso de subasta y normativa aplicable

Todas las propiedades se subastarán conforme al procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Al tratarse de primeras subastas, los precios de salida coinciden con los importes de tasación oficial realizados por técnicos especializados.

Los interesados en participar deberán cumplir con los requisitos administrativos establecidos, incluyendo el depósito previo correspondiente que suele oscilar entre el 5% y el 20% del valor de tasación, según la normativa vigente. Las pujas podrán realizarse de forma presencial o telemática, dependiendo del sistema habilitado para cada lote.

El calendario de subastas entre marzo y mayo ofrece tiempo suficiente para que los interesados puedan visitar los inmuebles, consultar la documentación registral y catastral, y preparar adecuadamente su participación en las pujas. La información completa sobre fechas específicas, requisitos de participación y documentación necesaria está disponible en los canales oficiales de la Tesorería General.