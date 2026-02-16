Investigan la sustracción de un arma reglamentaria de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo

La seguridad en el municipio de San Andrés del Rabanedo se encuentra bajo el foco tras un incidente ocurrido en el cuartelillo de la Policía Local. Según ha podido saber este periódico, el pasado viernes se detectó la desaparición de un arma reglamentaria y se cursó una denuncia por la presunta sustracción de la pistola ante el Cuerpo Nacional de Policía Nacional, un hecho que activó de inmediato todos los protocolos de investigación.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que el arma —una pistola reglamentaria— presuntamente desapareció del recinto municipal. Por el momento, se mantiene el hermetismo sobre si el posible robo se produjo de un armario individual o del armero central, aunque la denuncia ya ha provocado un hondo malestar en la plantilla y en el equipo de gobierno.

Un armero bajo la lupa

Según fuentes conocedoras del caso, el arma se echó en falta hacia mediodía del viernes, cuando un agente pasó por la sala del armero y lo vio abierto. Se trata de una pistola nueva, de las que se renovaron hace año y medio, y no correspondía presuntamente a ninguno de los municipales que estaban en ese turno.

En la actualidad, el armero municipal custodia aproximadamente unas 50 piezas y casi la mitad son adquisición nueva y reemplazaron pistolas obsoletas, algunas que acumulaban dos décadas de antigüedad. A la luz de este acontecimiento, aflora cierta vulnerabilidad y desencuentros en la plantilla.

Desde el Ayuntamiento se espera que el avance de la investigación policial y el análisis de las cámaras o registros de acceso permitan recuperar la pistola a la mayor brevedad y depurar responsabilidades en lo que supone un presunto fallo en la comisaría local del tercer municipio de la provincia, que tendrá que redoblar los sistemas de custodia automatizados como prioridad.