Santa Marina se viste de fiesta por Carnaval, en fotos

El barrio de Santa Marina vuelve a demostrar que el espíritu del antruejo leonés tiene el futuro asegurado gracias a su vibrante Carnaval Infantil. Entre las estrechas calles que custodian la muralla, el desfile se convierte en un despliegue de imaginación donde los más pequeños toman el protagonismo, transformando el barrio en un lienzo vivo de color, música y risas. Con la participación de colegios y asociaciones locales, esta cita no es solo un concurso de disfraces, sino un acto de convivencia vecinal que mantiene latente el pulso de la ciudad, uniendo la frescura de la infancia con la solera de uno de los rincones más emblemáticos de León.