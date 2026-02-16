Un 27,5% de los médicos leoneses secundan la huelga y se aplazan 2.000 consultas

Los médicos alzaron su voz por las calles de León contra el Estatuto Marco.dl

El paro nacional de médicos encontró en León su mayor eco de toda la comunidad, con un seguimiento del 27,5% que supera ampliamente la media autonómica. No es solo una cuestión de cifras, es el grito de una plantilla agotada que, bajo el paraguas de la plataforma Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), también se manifestó por las calles de la ciudad para exigir un cambio radical en un modelo que consideran «peligroso» tanto para el profesional como para el ciudadano.

Óscar Cordero, portavoz de la plataforma, pone voz a un malestar que cruza hospitales y centros de salud de forma transversal. «Es un sistema insostenible», denuncia Cordero, quien señala que la ley actual permite jornadas que pueden alcanzar las 90 horas semanales. Para el portavoz, esta sobrecarga no solo quema al médico, sino que «vulnera la seguridad del paciente y la calidad asistencial prestada».

Los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) confirman que el epicentro de la protesta ha estado en León con 344 facultativos que abandonaron sus consultas, lo que provocó un auténtico terremoto en la agenda sanitaria. Solo en Medicina de Familia y Pediatría se han suspendido 1.934 citas (1.668 en el área de León y 266 en El Bierzo).

La huelga también obligó a posponer intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, con un seguimiento en los hospitales que triplica al de Atención Primaria.

«Si paramos, la sanidad para»

Desde la plataforma MUD recalcan que el actual Estatuto Marco comete el error de tratarlos como un estamento más, ignorando que sobre el facultativo recae la responsabilidad última del acto médico. «Somos el eje vertebrador de la sanidad, pero se nos exige trabajar en condiciones que nadie aceptaría en otro sector», insiste Cordero.

La movilización en León ha destacado por la presencia de médicos de todas las edades, decididos a que el trámite parlamentario actual no pase de largo por sus reivindicaciones. El mensaje enviado desde centros como La Palomera, donde el seguimiento fue masivo, es una advertencia clara a la Administración de que la vocación tiene un límite, y un Estatuto Marco que engloba a todos por igual en el sistema sanitario es una «falsedad operativa». Defienden que sobre estos profesionales recae la responsabilidad última del acto asistencial, eje vertebrador de la sanidad, lo que exige una regulación específica de sus jornadas que hoy no existe.

El colectivo advierte de que la sanidad leonesa depende directamente de su capacidad de resistencia, pero avisan: «Si nosotros paramos, la sanidad para».

La plataforma reclama que, ahora que el texto debe pasar el trámite parlamentario, es el momento de sentarse a pensar en una gestión real que no pase por el agotamiento del facultativo y su repercusión en el paciente.