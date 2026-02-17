Diario de León

Un hombre de 60 años resulta atropellado en León a la altura del Paseo de Salamanca

El suceso ocurrió cuando la víctima cruzaba por un paso de cebra

Paseo de Salamanca.

Paseo de Salamanca.

Miguel Ángel Zamora
León
León

Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana en León a consecuencia de un atropello que se produjo cuando la víctima cruzaba un paso de cebra en el Paseo de Salamanca.

Los hechos han ocurrido a las 11.32 horas, a la altura de la Pasarela del Pretil. La víctima estaba consciente en el momento de ser atendido.

El Servicio de Emergencias 112 cursó aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. 

Según informa el 112, también fue avisado el Cuerpo Nacional de Policía.

