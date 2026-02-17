Un hombre de 60 años resulta atropellado en León a la altura del Paseo de Salamanca

Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana en León a consecuencia de un atropello que se produjo cuando la víctima cruzaba un paso de cebra en el Paseo de Salamanca.

Los hechos han ocurrido a las 11.32 horas, a la altura de la Pasarela del Pretil. La víctima estaba consciente en el momento de ser atendido.

El Servicio de Emergencias 112 cursó aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Según informa el 112, también fue avisado el Cuerpo Nacional de Policía.