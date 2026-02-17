David Fernández: “Pedimos al alcalde Diez que no discrimine a los 10.000 alumnos de los colegios concertados de León”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno ha discriminado de nuevo a las familias de los centros educativos de la enseñanza concertada al no incluirlas en las subvenciones del Ayuntamiento de León. Así lo ha comprobado el Grupo Municipal del Partido Popular en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 13 de febrero, en la que el PSOE ha convocado las ayudas para colegios y asociaciones de madres, padres y alumnos.

El portavoz popular, David Fernández, ya denunció esta situación en 2024 cuando el equipo de gobierno aprobaba el Plan Estratégico de Subvenciones en Educación para los ejercicios 2024/27 y el pasado año, cuando el equipo de gobierno de Diez volvió a excluir a los centros concertados de estas ayudas.

Fernández recordaba que el Partido Popular puso en marcha la línea de subvenciones destinadas a las ampas de los colegios de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial en 2016 con el objetivo de fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa; y un año después, la ayuda de material escolar. Unos años con poca capacidad económica municipal que dieron paso a los gobiernos socialistas, que sí dispondrían de disponibilidad presupuestaria para dotar de subvenciones a los concertados.

David Fernández ha solicitado al equipo de gobierno de José Antonio Diez que tenga en cuenta el cambio en la situación económica de las arcas municipales (entonces en un plan de ajuste debido a la descomunal deuda dejada por el gobierno socialista de Francisco Fernández en 2007/11) y que amplíe la partida presupuestaria de estas subvenciones en materia educativa para llegar a todos los alumnos, también los de los centros concertados.

“Nuevamente el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de León ha aprobado las subvenciones de educación y ha vuelto a dejar fuera a los colegios y comunidades educativas de la educación concertada. Por eso volvemos a denunciar la injusticia y la desigualdad que supone esta decisión para más de 10.000 niños en la ciudad. Hoy en día, como hemos dicho tantas veces, el Ayuntamiento puede hacer el esfuerzo de aumentar la disposición económica para las ampas y el material escolar y no dejar fuera a la mitad de los alumnos. No queremos que reparta lo mismo entre más centros y ampas, si no que aumente la partida presupuestaria para para poder llegar a todos”, señaló David Fernández.