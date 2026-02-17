El eje León-Asturias en tren, de nuevo bloqueado por una avería en la catenaria

El mapa ferroviario de León vuelve a resentirse. Una incidencia técnica que afecta directamente a la catenaria ha obligado a suspender la circulación ferroviaria entre las estaciones de Campomanes y Pola de Lena, bloqueando por completo el paso en el tramo que une Oviedo con la capital leonesa.

La avería, localizada en el sistema de electrificación que suministra energía a los trenes, ha dejado inoperativa la vía y obligará a Renfe a activar planes de transporte alternativo para los usuarios afectados. Por el momento no hay una previsión oficial para el restablecimiento total del servicio.

Un goteo incesante de problemas

Este nuevo incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de fallos que en las últimas semanas han convertido el trayecto hacia o desde León en una carrera de obstáculos.

Tras la inauguración de la Variante de Pajares, se han registrado ya varios episodios de "falta de potencia" en trenes Alvia y unidades Avril, provocando retrasos acumulados que superan la hora de espera.

Los usuarios de la línea León-Cistierna-Bilbao siguen denunciando cancelaciones de última hora por falta de personal y maquinaria obsoleta, una situación que solivianta a los vecinos del entorno rural.

Las obras de duplicación de vía en la salida de Valladolid y los fallos puntuales en el sistema de señalización ERTMS han provocado que el compromiso de puntualidad del AVE sea, en ocasiones, un espejismo para el viajero leonés.

De modo que esta nueva avería en el corazón de la conexión con Asturias vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de una red que, pese a las inversiones en alta velocidad, sigue sufriendo "puntos negros" en el mantenimiento básico de la infraestructura.