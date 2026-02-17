El jueves se abre una nueva edición de las charlas divulgativas ‘ConCiencia’ que organiza la Asociación de Biotecnólogos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) ha organizado una nueva edición del ciclo de charlas divulgativas ‘ConCiencia’, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a cualquier persona, y que dará comienzo el próximo jueves 19 de febrero y se extenderá hasta el 5 de marzo. Las conferencias tendrán lugar a las 20:00 horas en la Fundación Sierra Pambley, ubicada en la calle Dámaso Merino, 4.

Las charlas, que surgieron de la colaboración de ABLe con la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), constituyen una de las principales actividades de divulgación de esta asociación, y permiten dar a conocer nuevos aspectos de la ciencia.

Desde la organización se explica que sirven para “dinamizar el aprendizaje y el debate del público general sobre estos temas, y permiten el desarrollo de un pensamiento crítico en base a conocimientos, y contrarrestan la propagación de mitos científicos”.

DEL GUSANO DE SEDA AL QUIRÓFANO

El programa comienza el jueves 19 de febrero con la Doctora Patricia Gallego Muñoz, bióloga especializada en ciencias de la visión y coordinadora del Grupo de Investigación Reconocido Técnicas Ópticas de Diagnóstico (GIR-TOD) de la Universidad de Valladolid, que abrirá el ciclo con una ponencia, titulada ‘Del gusano de seda al quirófano: Investigar para ver mejor’.

La charla nos permitirá abordar el desarrollo de terapias innovadoras y biomateriales, basados en seda, destinados a resolver problemas oculares como la presbicia o a facilitar la cicatrización de heridas corneales graves.

CLONACIÓN PARA ‘DESEXTINGUIR’ ESPECIES, Y GANADERÍA OVINA SOSTENIBLE

A continuación, el jueves 26 de febrero, la Doctora Sonia Sánchez Campos, Profesora Titular del Área de Fisiología e investigadora principal del GIR FISBIO en la Universidad de León (ULE), presentará la charla ‘Clonación: de la Medicina Regenerativa a la Desextinción’.

En la ponencia se explorarán los avances biomédicos en clonación reproductiva y terapéutica, analizando su potencial en el tratamiento de distintas enfermedades y en la ‘desextinción’ de especies animales.

Por último, el jueves 5 de marzo la Doctora Aroa Suárez Vega, veterinaria, investigadora y profesora en el área de Producción Animal de la Ule, cerrará el ciclo. Con su charla ‘Ganadería sostenible: ¿cómo seleccionamos ovejas más resilientes?’.

Se analizará cómo la genética animal (el ‘manual de instrucciones’ en sus genes) influye en la salud y adaptación de los animales frente a un entorno cada vez más cambiante y cómo esto es relevante a la hora de llevar la ciencia del laboratorio a las personas para fortalecer el medio rural y lograr una ganadería más sostenible y respetuosa.

POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS JORNADAS

La organización de ‘ConCiencia’ explica que las charlas son importantes porque “además de la limitada difusión de la investigación, el hecho de que esta se publique generalmente en revistas científicas, dificulta el acceso del ciudadano a dicho conocimiento. Actualmente, las redes sociales desempeñan un papel fundamental, pero, desafortunadamente, también se están difundiendo ‘mitos científicos’ poco fiables en la sociedad. Es por ello que queremos ofrecer a nuestro público una perspectiva diferente sobre la ciencia y concienciar sobre ciertos aspectos y desmentir otros”.

Y concluyen afirmando que “¡qué mejor para ello que hacerlo de la mano de expertos en ciertos campos de la ciencia, no sólo de León sino de España!”.