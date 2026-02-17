Protección Civil insiste en que la población tome precauciones ante la nueva borrasca que llega a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En estos momentos, se encuentran activados los planes de inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) en situación 1 en las provincias de León, Segovia, Valladolid, Burgos y Zamora. Se mantiene activado en situación 2 en Soria, mientras que se ha desactivado en las provincias de Ávila, Palencia y Salamanca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias se encuentra en contacto constante tanto con la Agencia Estatal de Meteorología como con la Confederación Hidrográfica del Duero, que informa de que se encuentran en niveles de alerta o alarma más de una treintena de sus estaciones de aforo de los ríos de su cuenca.

Desde el comienzo del episodio de meteorología adversa el pasado 22 de enero, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha gestionado más de 460 avisos por lluvias y avenidas.

Recomendaciones a la población

Entre las recomendaciones a la población, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de no acercarse a los cauces de los ríos, tener precaución al cruzar puentes, evitar pasos subterráneos en las cercanías de corrientes de agua, así como evitar cruzar con vehículos por torrentes y arroyos.

Ante la previsión de rachas fuertes de viento, conviene retirar de ventanas y balcones aquellos objetos que puedan ser susceptibles de caer a la vía pública, como pueden ser tiestos, muebles o enseres domésticos. Si se camina por la calle, evitar hacerlo cerca de andamios, vallas publicitarias o edificios en ruinas o en construcción, de los que puedan caer objetos o cornisas.

Si se conduce por carretera, permaneces atento a las rachas súbitas de viento, en especial al cruzarse con vehículos pesados, en los adelantamientos o en la entrada y a la salida de túneles.