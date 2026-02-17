Un motorista se sale de la vía en Valverde de la Virgen y queda atrapado entre una valla y la moto

Un camión de bomberos en una fotografía de archivo.J. Notario

Un nuevo accidente ha tenido lugar durante este martes en León.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada a las 17.22 horas que alertaba de que un motorista había perdido el control y se había salido de la vía en el kilómetro 12 de la carretera LE-441, en Valverde de la Virgen.

Como consecuencia del accidente, el conductor ha quedado atrapado entre la moto y una valla.

Se ha trasladado aviso a Bomberos de León, Guardia Civil de León, Policía Local de Valverde de la Virgen y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado al lugar.

Los bomberos han acudido también al lugar de los hechos, aunque no ha sido preciso que excarcelar al herido, que se encuentra consciente.