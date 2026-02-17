Un motorista se sale de la vía en Valverde de la Virgen y queda atrapado entre una valla y la moto
Los bomberos han acudido también al lugar de los hechos, aunque no ha sido preciso que excarcelar al herido
Un nuevo accidente ha tenido lugar durante este martes en León.
El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada a las 17.22 horas que alertaba de que un motorista había perdido el control y se había salido de la vía en el kilómetro 12 de la carretera LE-441, en Valverde de la Virgen.
Como consecuencia del accidente, el conductor ha quedado atrapado entre la moto y una valla.
Se ha trasladado aviso a Bomberos de León, Guardia Civil de León, Policía Local de Valverde de la Virgen y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado al lugar.
Los bomberos han acudido también al lugar de los hechos, aunque no ha sido preciso que excarcelar al herido, que se encuentra consciente.