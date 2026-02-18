La huelga médica vacía las consultas en León: 6.000 citas aplazadas en tres días

La sanidad leonesa vive su tercera jornada de huelga con un balance crítico para la asistencia, pero firme en las reivindicaciones de los facultativos. Según los datos manejados por la plataforma Médicos Unidos por sus Derechos (MUPD), el paro provocará al cierre del día de hoy la cancelación de unas 6.000 consultas (a razón de 2.000 diarias) en lo que califican como un grito de auxilio ante un sistema "insostenible".

Óscar Cordero, uno de los delegados de la plataforma en León, fue tajante al señalar la precariedad que esconde el actual marco legal. Según denunció, la ley permite jornadas que pueden alcanzar las 48 horas en el cómputo semestral, con picos extenuantes de hasta 90 horas semanales. "Este sistema vulnera la seguridad del paciente y la calidad asistencial", advirtió Cordero, quien subraya que el cansancio de los profesionales es el mayor enemigo de una atención segura.

Un movimiento "transversal" en León

El seguimiento en la provincia se sitúa en torno al 30%, una cifra que el colectivo considera "muy positiva" si se tiene en cuenta lo que denominan "mínimos abusivos", además de las bajas y los días de libre disposición que merman la plantilla operativa.

El movimiento en León destaca por su transversalidad. No se trata de una sigla sindical al uso, sino de una unión de médicos —tanto de Atención Primaria como del Hospital de León— que incluye a jóvenes y veteranos, afiliados a distintos sindicatos y profesionales independientes.

El "error" del Estatuto Marco

Desde MUPD critican que el Estatuto Marco intente igualar a todos los estamentos sanitarios bajo una misma vara de medir. "No es cierto que todos seamos iguales en el sistema; sobre los facultativos recae la responsabilidad del acto asistencial, somos el eje vertebrador", recordó Cordero, quien exige una regulación específica que reconozca las particularidades de su jornada y su responsabilidad civil y penal.

Calendario de movilizaciones

La hoja de ruta está trazada y no parece que el colectivo vaya a dar un paso atrás. Si el Ministerio de Sanidad no accede a sentarse a negociar, los médicos leoneses mantendrán una semana de huelga mensual hasta el mes de junio.

"Si nosotros paramos, la sanidad para", sentencian desde la plataforma, dejando claro que la pelota está ahora en el tejado de la administración. Y por el momento, la consigna es clara: "Hay que pelear por la sanidad pública, porque si no, esto se acaba".