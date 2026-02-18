El Ayuntamiento de León modifica el PGOU para rehabilitar el Teatro Emperador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León llevará al próximo pleno del mes de febrero la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa al catálogo de bienes y elementos protegidos por el Plan Especial del Conjunto Urbano (Pecu) referente al edificio del Teatro Emperador para poder hacer frente a la rehabilitación del edificio conforme a la solicitud realizada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura.

Con esta modificación se podrá incrementar la altura actual de la caja escénica con la consiguiente elevación e la cubierta sobre la sala de espectadores sin que ello comporte la elevación del número de alturas existentes en la actualidad. Esto está motivado por la necesidad de adaptar el edificio a la normativa técnica vigente, así como a la necesidad de alojar determinadas instalaciones, sin que ello conlleve una modificación del grado de protección que tiene asignado el edificio en el Pecu.

La aprobación de la modificación del PGOU avanzaré su tramitación tras presentarse en la próxima Comisión de Desarrollo Urbano cuyo dictamen irá posteriormente a los asuntos del pleno ordinario del mes de febrero. Tras esta aprobación inicial se someterá a un periodo de exposición pública de dos meses para que quienes lo deseen puedan consultar toda la documentación relacionada con el expediente. Superado el trámite de información pública, el Pleno tendrá que realizar el acuerdo provisional para que, una vez se remita a la Junta de Castilla y León sea esta la que adopte el acuerdo de aprobación definitiva.

Para el Ayuntamiento de León es una prioridad absoluta este trabajo que lleva ya años gestándose tanto por parte de los técnicos como del propio alcalde de León, José Antonio Diez, quien ha mantenido numerosos encuentros previos al anuncio del Ministerio de Cultura con cargos de este, así como del Inaem, entre otros. “Ahora ya es una cuestión técnica que cuenta con el empeño tanto de los trabajadores del Ayuntamiento de León como del propio Ministerio de Cultura con el que se trabaja en plena sintonía para encaminarnos, al fin, hacia la reapertura del Teatro Emperador”, explica el alcalde de la capital leonesa.