“Más Vuelos” para León critica el “inmovilismo” del nuevo contrato del Aeropuerto y exige ambición real

Uno de los indicadores del Aeropuerto de León en una jornada de niebla.fernando otero

La Plataforma Ciudadana “Más Vuelos, Más Futuro para León” ha mostrado su indignación y sorpresa ante la decisión del Consorcio del Aeropuerto de León de firmar las condiciones para un nuevo contrato de promoción y gestión de vuelos que, según perciben, perpetúa el inmovilismo en la infraestructura.

En una nota de prensa, los miembros de la plataforma —que afirman representar el sentir mayoritario de la sociedad leonesa— lamentan que, en vísperas electorales donde suelen multiplicarse las promesas, el Consorcio haya optado por una fórmula que apenas introduce cambios reales, destacando que el pliego mantiene prácticamente los mismos destinos y frecuencias, con un incremento presupuestario de 200.000 euros y solo cuatro vuelos adicionales, mientras se prorroga la posibilidad de extender el contrato hasta 2029.

La plataforma denuncia un claro caso de 'gatopardismo' —“todo cambia para que todo siga igual”, en palabras de Tomasi di Lampedusa—, donde se aparentan avances mínimos sin abordar las limitaciones estructurales que impiden el verdadero crecimiento del aeródromo. Reiteran sus demandas históricas, respaldadas por la sociedad y por alcaldes de la zona afectada:

Instalación inmediata del ILS Categoría III, imprescindible para reducir cancelaciones y desvíos por niebla.

Construcción de una terminal de carga, fundamental para diversificar el tráfico y generar nuevas oportunidades económicas.

A pesar de haber presentado estas propuestas en múltiples notas, ruedas de prensa y encuentros, critican que persista el cortoplacismo y la falta de visión a largo plazo. Se preguntan si algún día se asumirá que, sin movimiento mientras el resto avanza, León acabará siendo irrelevante en el mapa aéreo.

El comunicado concluye con un llamamiento directo a los responsables del Consorcio (Ayuntamiento de León y Diputación Provincial): que eleven sus ambiciones, abandonen complejos de inferioridad, confíen en la capacidad de la provincia y exijan lo que corresponde a una sociedad que merece un futuro con mayor claridad. “No pidamos más que nadie, pero tampoco consintamos que nos den menos que a cualquiera”, afirman, recordando que incluso “los perros ya no se conforman con migajas”. Si el objetivo es mantener el statu quo actual, concluyen, “es preciso que todo cambie” de verdad.