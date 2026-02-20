La Guardia Civil investiga a un hombre en León por estafa en venta de productos cárnicos y usurpación de estado civil

La Guardia Civil ha investigado a una persona en León por delitos de estafa y de usurpación de estado civil.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

La Guardia Civil en el marco de la 'Operación Jerfu', ha investigado a un hombre, con domicilio en León capital, como presunto autor de tres delitos de estafa en la venta de productos cárnicos que han causado un perjuicio económico de unos 415.000 euros y dos de usurpación de estado civil al suplantar la identidad de otra persona real.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León abrió en el mes de junio del año 2024 la citada operación, como consecuencia de la comisión de tres delitos de estafa en la venta de productos cárnicos y dos de usurpación del estado civil en las provincias de León (2), Segovia (1), Barcelona (1) y Toledo (1).

El presunto autor se hacía pasar por empresas que eran clientes habituales de otras empresas proveedoras de productos cárnicos y, una vez obtenida su confianza tras hacerse pasar por el proveedor primario, realizaba una serie de pedidos entre los que se encontraban embutidos, jamones, carne vacuna y otros productos cárnicos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El 'modus operandi' consistía en el método "man-in-the-middle", mediante el cual se desviaba el transporte a otra dirección "con excusas varias" para dirigirlo a polígonos industriales, donde esperaba un transporte que solía ser un tercero "de buena fe" contratado por el estafador.

En dicho transporte cargaban la mercancía y procedían a firmar el albarán de entrega, por lo que era facturada por la empresa proveedora a las empresas suplantadas. Cuando las empresas proveedoras estafadas no recibían el importe de las distintas facturas generadas y reclamaban su pago a las empresas suplantadas es cuando realmente tomaban conciencia de la estafa y del perjuicio económico sufrido, que asciende a unos 415.000 euros.

Como resultado de la investigación por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León se reunieron los indicios suficientes para poder investigar al presunto autor de los hechos.

El investigado y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza (León).

La Guardia Civil recomienda a las empresas proveedoras de mercancías ante este tipo de delitos el uso de conexiones seguras, evitar redes wifi sin protección, mantener el software actualizado y confirmar telefónicamente con los destinos finales de la mercancía las cuentas de correo, en especial cuando se reciben correos de cambios de direcciones o números de cuentas inusuales. De esta manera se protegen las credenciales y datos financieros de ser interceptados para usos fraudulentos.