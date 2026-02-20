El Gobierno reconoce en León algunos errores en la valoración de riesgo de las víctimas de machismo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta mañana en León que a veces se han cometido errores en el sistema de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, que según ha afirmado, es el nuevo "terrorismo" y se ha comprometido a recibir el miércoles próximo en Madrid a las asociaciones leonesas Flora Tristán y Simón de Beauvoir.

Redondo ha participado esta mañana en el minuto de silencio que se ha guardado por las últimas víctimas mortales de los episodios de machismo en la plaza de la Inmaculada, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de León. La ministra vallisoletana ha estado acompañada por una representación de las instituciones leonesas, encabezada por el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz Moretón.

"Creo que ante esta situación que estamos viviendo es necesario el compromiso de la sociedad española, el compromiso radical y profundo de la sociedad harta de la violencia machista. Estamos celebrando estos días también el aniversario del Pacto de Estado contra la Violencia de género. Y hay que apelar a ese pacto, a ese gran acuerdo de Estado, que nos puso a todos de acuerdo en más de 460 medidas, frente a una extrema derecha negacionista de esta violencia que en buena medida está también fomentando que esta violencia no cese", dijo Redondo.

"Este es un terrorismo terrible con una dimensión enorme. Solamente para que nos demos cuenta de la dimensión, más de 104.000 mujeres están en Viogen, siendo protegidas ahora mismo. Más de 7.000 en riesgo extremo", apuntó.

"Lo que estamos viendo es que efectivamente hay un repunte, que nos preocupa enormemente. Hay algunos especialistas que hablan de un efecto de llamada, y eso hay que ser conscientes y evaluarlo y analizarlo en profundidad", reconoció. "A veces esa valoración del riesgo no se hace con suficiente profundidad. Tenemos que ver por qué, ser conscientes de que, por ejemplo, también los CEAS, los equipos psicosociales, tienen que participar de una forma más contundente en esa valoración del riesgo".

Proponen el Gobierno como solución que las medidas de alejamiento, "tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros, porque eso es lo que va a permitir que la víctima se ponga en contacto con su protector".

"Creo que perdimos una oportunidad histórica hace 20 años con la educación para la ciudadanía", reseñó la ministra. "Lamentablemente no se incorporó a los sistemas educativos y eso nos permitiría valorar 20 años después cómo la solución de los conflictos en pareja se puede hacer de otra manera".

La ministra rehuyó hablar de cifras: "No sé si es que se ha triplicado el número de casos. Yo no quiero hablar de cifras. La verdad es que cuando tenemos mujeres asesinadas, niñas y niños asesinados, no se puede hablar de cifras", dijo.

Respecto a la víctima de la supuesta agresión sexual del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, se mostró abierta a reunirse con ella, pero afirmó no haberlo hecho aún. "Absolutamente nada de lo que le ocurra a una víctima es ajeno al Ministerio de Igualdad. Estamos permanentemente abiertas a cualquier reunión, a acudir a cualquier escucha que pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, a las víctimas".