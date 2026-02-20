La ministra de Igualdad anuncia en León que se reunirá con la víctima de la supuesta agresión del DAO

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado hoy en León que se reunirá con la agente que denunció una agresión sexual del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional en breve.

"Absolutamente nada de lo que le ocurra a una víctima es ajeno al Ministerio de Igualdad. Estamos permanentemente abiertas a cualquier reunión, a acudir a cualquier escucha que pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, a las víctimas", dijo Redondo tras participar en el minuto de silencio que hoy se ha guardado en León por los últimos crímenes machistas.

"Nada, absolutamente nada de lo que les ocurre a las víctimas y a las mujeres en este país es ajeno al Ministerio de Igualdad y por eso nos acercamos a ellas como podemos. En este sentido, no hemos mantenido todavía esa conversación, pero repito, estamos a disposición de las víctimas para, en la medida de lo posible, aliviar su sufrimiento". Preguntada por su disposición a llamar a la víctima y ponerse en contacto, replicó: "Se han puesto en contacto, creo recordar, y desde luego, sí, estamos a su disposición".