Caos total de la circulación de trenes en León desde las 17.00 horas por avería en el intercambiador de Vilecha

Adif ha cortado la circulación ferroviaria en la estación de León y sus accesos desde las 17:05 horas de este viernes debido a una avería técnica en el intercambiador de ancho de vía de Vilecha, punto clave para los trenes que conectan la alta velocidad con la red convencional hacia Asturias y otras zonas.

La incidencia se originó en un tren de larga distancia, concretamente el AV 10271 que cubría el trayecto Valencia - Gijón. Este convoy, un modelo 106 Avril, quedó detenido en el cambiador de Vilecha por un fallo en el sistema de cerrojos (mecanismos de bloqueo y adaptación del tren al cambio de ancho de vía). Como consecuencia directa, se ha visto afectado también el tren LD AV 4150, que permanece inmovilizado en las instalaciones de León.

La avería ha provocado el paralización total del tráfico en la zona, afectando a múltiples servicios de larga distancia y alta velocidad que transitan por León, especialmente los que unen el levante y el centro con Asturias (Gijón y Oviedo principalmente).

Adif trabaja intensamente en la resolución del problema técnico con equipos especializados en el lugar. No se ha precisado aún un horario estimado de restablecimiento de la circulación. La prioridad es garantizar la seguridad antes de reanudar el paso de trenes por el intercambiador.

Desde Renfe se recomienda a los viajeros afectados consultar el estado de su tren a través de la app oficial, la web renfe.com o el teléfono de información 912 320 320. Es probable que se activen planes alternativos por carretera en algunos servicios hacia/desde Asturias si la incidencia se prolonga.

El cambiador de Vilecha ha sido escenario recurrente de incidencias similares en los últimos años, especialmente relacionadas con problemas mecánicos en los sistemas de adaptación de trenes o condiciones meteorológicas adversas, lo que genera críticas recurrentes sobre su fiabilidad como punto neurálgico de la red ferroviaria del noroeste peninsular.