Valverde amenaza con movilizarse si no se desvía el tráfico pesado de la N-120

Publicado por M.J. Muñiz León Creado: Actualizado:

Atascos, ruido constante, imposibilidad en las horas punta de entrar o salir de las viviendas, adelantamientos en línea continua, velocidad excesiva de los vehículos pesados, pitidos destemplados cuando algún vecino frena para acceder a su calle o a su garaje,... La situación que viven los habitantes de Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino hace ya mucho tiempo que es insostenible, pero se agrava día a día. Y será inasumible cuando las nuevas grandes plataformas logísticas del polígiono industrial de Villadangos se pongan en marcha. Y eso ocurrirá de forma inminente.

Así las cosas, y ante la clamorosa falta de respuesta a las iniciativas municipales y cartas enviadas al Ministerio de Transportes, que lidrea Óscar Puente, el alcalde de Valverde, David Fernández, advierte de que el descontento vecinal está al límite y se plantean ya movilizaciones para exigir respuesta a su preocupante situación. «Incluso se habla de cortar la carretera, algo habrá que hacer para que nos escuchen y al menos tengan en cuenta nuestras propuestas». Que pasan fundamentalmente por liberalizar el tramo de la autopista que discurre entre el intercambiador de La Virgen del Camino y la salida del polígono industrial de Villadangos.

Actualmente pasan por la N-120, que atraviesa las dos localidades y las zonas residenciales a su alrededor, una media de 28.000 vehículos al día. Y más de 1.500 camiones de gran tonelaje. «En las horas de cambio de turno en el polígono la densidad de tráfico es tal que es imposible siquiera acceder a la carretera e incorporarse a la circulación. Y cada vez más peligroso intentar cruzar». O reducir la marcha para entrar en las calles y garajes, operación que, denuncian los vecinos, suele resolverse con frenazos peligrosos por parte de los transportistas y pitidos de todos cuantos han de detenerse para permitir la maniobra en una carretera saturada.

El Ayuntamiento insiste en liberalizar el tramo de autopista entre el intercambiador de La Virgen del Camino y la salida de Villadangos

«La única solución frente a una situación que se agrava cada día más es que el ministro Puente desvíe el tráfico, sobre todo el pesado, liberalizando el tramo de la autopista que llega hasta el polígono industrial». Sin olvidar que además del peligro y las molestias la gigantesca densidad de tráfico en la carretera nacional ha deteriorado su firme hasta el extremo. «Necesitamos además con urgencia que se acometan obras de mejora en la vía, y también que tengan en cuenta que necesita un presupuesto de conservación permanente, que permita mantener la seguridad a pesar del intenso desgaste que registra». Y que se ha visto acrecentado con el reciente tren de borrascas.

«Somos el camino al mayor polígono industrial del noroeste de España, y además una zona de fuerte expansión urbanística y residencial. El silencio no puede ser por más tiempo la respuesta a nuestra situación límite».