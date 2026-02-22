Los Registradores lanzan la aplicación N2 para el control de los alquileres de corta duración en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio de Registradores de España ha dado un paso definitivo en la digitalización y control del mercado inmobiliario con el lanzamiento de la aplicación N2. Este programa ha sido diseñado específicamente para que los ciudadanos puedan cumplir con la obligación de presentar el modelo informativo de arrendamientos de corta duración ante el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles, conforme a la reciente Orden VAU/1560/2025.

Un control estricto sobre el NRUA

El uso de esta herramienta no es opcional para quienes operan en el sector. Todos aquellos propietarios o gestores que solicitaron y obtuvieron el Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) durante el pasado año 2025 están obligados a utilizar la aplicación N2. El objetivo es suministrar una relación detallada de todos los contratos iniciados, desglosando datos como la finalidad del alquiler, el número de huéspedes y las fechas exactas de estancia por cada código registral.

La aplicación facilita la gestión técnica al generar automáticamente un archivo en formato XBRL, un estándar estructurado que sigue la taxonomía oficial del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Aunque se permite la presentación presencial mediante instancia, las autoridades recomiendan la vía telemática a través de la sede electrónica para agilizar los trámites.

Plazos críticos y sanciones severas

Los anfitriones deben marcar una fecha clave en su calendario: el plazo de presentación para este ejercicio finaliza el 2 de marzo de 2026. Dado que el último día de febrero es inhábil, el periodo se ha extendido ligeramente, comenzando el pasado 1 de febrero.

El incumplimiento de esta obligación conlleva consecuencias drásticas para la actividad económica del inmueble. La no presentación del modelo informativo en el plazo establecido provocará la revocación automática del NRUA. Esto no solo implica la cancelación de la nota marginal en el registro, sino que supone la prohibición legal de comercializar el inmueble en plataformas online, quedando el activo fuera del mercado de alquiler temporal de forma inmediata.

Soporte y recursos para el usuario

Para facilitar la adaptación a esta nueva normativa, los Registradores han habilitado en su sede electrónica una sección de ayuda que incluye manuales de instalación y vídeos tutoriales. Estos recursos buscan minimizar los errores técnicos en la descarga y manejo del programa N2, garantizando que la información anual se ajuste a los requisitos de la administración.. Dado que el último día de febrero es inhábil, el periodo se ha extendido ligeramente, comenzando el pasado 1 de febrero.

