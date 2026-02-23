El PP exige explicaciones por el retraso de tres años en las pulseras de localización de la Residencia Municipal de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno celebrada por el equipo de José Antonio Diez el 10 de marzo de 2023 aprobó la adjudicación del contrato para instalar un sistema de control y localización de los usuarios de la Residencia Municipal de Mayores ‘Virgen del Camino’.

Este nuevo servicio -como indicaba la nota de prensa enviada por Alcaldía- reforzaba “la seguridad de los residentes” y suponía una inversión 109.960,78 euros, financiados a través del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de León tiene con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Un sistema para tener un control de accesos y salidas de los residentes de la Residencia Virgen del Camino que daría la localización exacta de los residentes, evitando la entrada o salida de recintos no autorizados, para detectar además posibles incidencias, como caídas o mareos.

Las pulseras -llamadas también ‘errantes’- incluyen mecanismos de control en las puertas para alertar mediante una alarma sonora y luminosa cuando un residente no autorizado acceda a las diferentes zonas marcadas, mediante un protocolo de actuación definido en el programa informático de la instalación.

Los residentes portarían la pulsera que, a través de las antenas de control instaladas en diferentes zonas de la Residencia, emitirían la señal correspondiente de cada usuario, identificando tanto en la pantalla del ordenador principal como en los receptores de alarmas que llevarán los trabajadores designados del centro, la ubicación exacta de cada residente. Además, estas llevan incorporado un botón de alarma para que el residente pueda avisar de cualquier incidencia que tenga.

Tres años de retraso sin explicaciones

Una vez adjudicado el contrato, los pliegos incluían una garantía total de 24 meses con un plazo de ejecución de dos meses; con lo cual, las pulseras deberían haberse utilizado a partir de finales de mayo de 2023 como fecha máxima. A pesar de esto, es ahora -febrero de 2026- cuando estas empiezan a estar a disposición de los mayores por su seguridad y la tranquilidad de las familias.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha señalado que preguntarán al equipo de gobierno cuál es el motivo de esta irregularidad y responsabilidades por este retraso.