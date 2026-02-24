El PSOE se compromete con los jóvenes investigadores a acabar con la precariedad de las universidades públicas de CyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y el secretario de Educación de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Javier García, han mantenido esta tarde una reunión con representantes de las tres asociaciones de jóvenes investigadores de la comunidad: Iniciativa, de la Universidad de Valladolid, Salamanca Innova, de la Universidad de Salamanca, y la Asociación de Investigadores en Formación de la Universidad de León.

En el encuentro, los investigadores han alertado sobre la precariedad del sistema universitario público de Castilla y Leon y han traslado sus propuestas para mejorar la situación entre las que han destaco un nuevo convenio para el PDI laboral, la reducción de la temporalidad del profesorado ayudante doctor o la creación de un programa autonómico de ayudas posdoctorales orientado a la retención y atracción del talento investigador así como la creación de un parque público de viviendas compartidas para estudiantes universitarios, de Formación Profesional y personal investigador y jóvenes docentes en las etapas iniciales de su carrera.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, y el secretario de Educación han comprometido el apoyo del futuro gobierno de Carlos Martínez.

“No podemos formar talento y luego invitarlo a irse de la comunidad por las condiciones precarias e inestables. Hay que retenerlo, necesitamos a estos jóvenes y la Junta de Castilla y León no puede continuar de brazos cruzados”. “Un territorio que expulsa talento es incapaz de atraerlo, y esto se tiene que revertir”, afirmó Nuria Rubio.

Por su parte, el secretario de Educación, Javier García, ha puesto el acento en la importancia de priorizar la educación pública en todos sus niveles en la acción de gobierno y especialmente, implementar políticas que generen oportunidades de desarrollo.

“La Junta tiene que hacer una planificación a largo plazo del sistema universitario de Castilla y León. Es estratégica para poder dar estabilidad. De todas las reuniones con colectivos educativos salimos con la misma percepción de urgencia de cambio y falta de diálogo que se da de bruces con el discurso de éxito de Mañueco y su consejera”, remarcó.

La reunión con las asociaciones de jóvenes investigadores de Castilla y León se enmarca en el proceso de escucha e intercambio de ideas que el PSOE de Castilla y León viene desarrollando de manera continua.

Encuentro con la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria

Esta misma tarde, el PSOE de Castilla y León también ha mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria en Castilla y León. El colectivo ha trasladado la necesidad de regular la función directiva en la Comunidad con el objetivo de prestigiarla y se ha acordado la creación de un órgano consultivo dependiente de la Consejería de Educación que escuche las demandas de los equipos directivos.