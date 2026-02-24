León clama contra los cuatro años de guerra en Ucrania, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo el lema León con Ucrania, decenas de leoneses y ucranianos que residen en la provincia se manifestaron ayer por el centro de la capital para recordar que hace cuatro años comenzó «la invasión a gran escala rusa a Ucrania», aunque sin olvidar que la guerra lleva ya castigándoles doce años. Organizada por la Asociación Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados (Aalud), la marcha partió de la plaza de Guzmán para acabar ante Botines. En la capital viven hoy unos 400 ucranianos; en la provincia, cerca de 800. Los ciudadanos ucranianos recordaron que «son ya 12 años de pérdidas, de resistencia y de dignidad. No podemos acostumbrarnos a la guerra. No podemos normalizar la injusticia».

Los asistentes recorrieron el centro de la capital acompañados de música, velas y banderas y respaldados por representantes institucionales y autoridades religiosas que se sumaron a la movilización.