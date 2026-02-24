Qué ha ocurrido con los 144,8 millones de euros del Euromillones y la Bonoloto de hoy, martes 24 de febrero
Consulta el resultado de los sorteos y dónde han caído los números premiados en las principales modalidades de las Loterías del Estado y la ONCE
El sorteo de loterías correspondiente al martes 24 de febrero de 2026 ha repartido premios en las principales modalidades de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. A continuación se detallan los números premiados y las informaciones disponibles sobre categorías y ubicaciones conocidas.
Euromillones
La combinación ganadora ha sido: 10 - 27 - 40 - 43 - 47.
Los números estrella han resultado 06 y 10.
El código del juego complementario El Millón ha sido ZCF96290.
No se ha registrado ningún acertante de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en España ni en otros países participantes, por lo que el bote se acumula para el próximo sorteo (estimado en torno a 142 millones de euros). La recaudación total del sorteo ascendió a aproximadamente 61,29 millones de euros. Los premios de categorías inferiores se distribuyen según el número de acertantes y el fondo recaudado.
Bonoloto
La combinación ganadora ha sido: 01 - 14 - 15 - 37 - 41 - 44.
• Número complementario: 18
• Reintegro: 5
No se han confirmado acertantes de primera categoría (6 aciertos) en el territorio español, lo que implica la acumulación del bote para el siguiente sorteo (estimado en torno a 2,8 millones de euros). En segunda categoría (5 aciertos + complementario) se han validado tres boletos premiados, cada uno con aproximadamente 61.347 euros: uno en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón (Murcia), otro en la número 11 de Santander y el tercero en la número 105 de Sevilla.
Cupón Diario de la ONCE
El número premiado con el primer premio (500.000 euros o la opción de La Paga: 3.000 euros mensuales durante 25 años) ha sido 30929, serie 001.
Este sorteo reparte además premios secundarios:
• 35.000 euros a las cinco cifras sin serie.
• 500 euros al número anterior o posterior al primer premio.
• Otras categorías menores según aciertos parciales (reintegro a la primera cifra: 3; a la última: 9).
No se han detallado aún ubicaciones específicas de los boletos ganadores principales, aunque la ONCE publica esta información en su web oficial cuando tiene la confirmación absoluta.
Otras modalidades
• Eurojackpot (ONCE): Combinación ganadora 04 - 05 - 26 - 38 - 48; soles 02 y 09 (no se detalla primer premio específico en fuentes iniciales).
Los resultados completos, incluyendo todas las categorías de premios, acertantes por provincia y detalles de cobro (premios superiores a 2.000 euros se tramitan en entidades bancarias o administraciones autorizadas), pueden consultarse en las páginas oficiales:
• Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es
• Juegos ONCE: www.juegosonce.es
Estos datos corresponden a la información publicada inmediatamente después del sorteo, por lo que hay posibles actualizaciones sobre ganadores o premios exactos, que se incorporarán en las fuentes oficiales en las próximas horas.