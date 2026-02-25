ColproLeón exige a los políticos un «plan de rescate» para la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los principales partidos de la provincia con representación en Cortes protagonizaron un debate organizado por la Asociación de Colegios Profesionales de León (ColproLeón). Estuvieron presentes Asunción Mayo (PP), Sixto Martínez (Podemos), Rosa María Quintanilla (UPL) y Miguel Suárez (Vox). La ausencia del PSOE fue duramente criticada.

La asociación solicitó un «rescate de la provincia», planes específicos para frenar el abandono del campo y más peso de los profesionales sanitarios en el diseño de políticas del sector, especialmente en el área rural.

Los partidos de León suspendieron en políticas concretas para frenar el éxodo rural y el déficit de servicios sanitarios, se comprometieron a acercar posturas para integrar Feve y reforzar la infraestructura del aeropuerto y pusieron en evidencia que no hay a día de hoy una coordinación clara en los planes para combatir los incendios forestales.

ColproLeón puso el foco en las necesidades de la provincia en materia de salud mental y recordó que, a día de hoy, vivir en un pueblo es un «factor de riesgo».

El apoyo económico anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para integrar Feve, se abrió paso en el debate. El PP confirmó este respaldo económico desde un futuro Gobierno autonómico para que Feve llegue a Matallana. UPL recordó que es un «problema enquistado» desde hace más de 15 años, culpabilizó a las «políticas centralistas» del éxodo poblacional de la Montaña Oriental y recordó que los territorios extensos y despoblados «no generan votos suficientes».

Vox apostó por esta recuperación para «vertebrar» la provincia porque Feve, dijo, es «el Cercanías del mundo rural». Podemos, por su parte, llamó a un acuerdo entre partidos para impulsar el proyecto.

Sobre el aeropuerto de León, ColproLeón puso sobre la mesa la necesidad de dotar de una terminal de carga a la infraestructura aeroportuaria, y reclamó que se declare proyecto estratégico regional supramunicipal .