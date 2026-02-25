Vox afirma que las violaciones en León han crecido un 500% desde 2017 por la entrada masiva de inmigrantes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El responsable nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, señaló hoy que desde el año 2017, las violaciones en la provincia de León han crecido en más de un 500 por ciento, hecho que atribuyó a la llegada masiva de inmigrantes a la provincia.

“La invasión migratoria mata”, dijo de forma contundente durante su visita, hoy, a Ponferrada, donde afirmó repasar los datos extraídos del balance estadístico de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

Vázquez aseguró que según ese informe, los delitos en la provincia han aumentado “exponencialmente” desde que el PSOE está al frente del Gobierno de España. En la provincia crecieron las agresiones sexuales, los homicidios, las riñas tumultuarias con lesiones graves, “que predicen el establecimientos de bandas”, dijo, o el tráfico de drogas, “que es un conector de multitud de delitos”, añadió.

“Yo no sé si estas cosas se publican en la prensa provincial, pero debería”, afirmó, y añadió cifras centradas en la capital del Bierzo. “No sé si saben cuántos homicidios hubo en 2017 en Ponferrada. Ninguno. El año pasado cuatro, dos de ellos en grado de tentativa. Y cuántas violaciones hubo en 2017. Ninguna. En 2025 ocho. Si alguien no ve lo que está sucediendo, ese alguien es un problema para sus propios hijos.”, afirmó el político de Vox.

El responsable de Seguridad de la formación insistió en que estos datos son una consecuencia directa de la entrada masiva de inmigrantes, que a la provincia ha tardado más en llegar por cuestiones geográficas. “Si estudias la sociología criminal de lo que ha pasado en otros países, la invasión migratoria que mata, porque mata, es una mancha de aceite, que en nuestro caso ha empezado por el Mediterráneo, pero acaba extendiéndose a todos los territorios”, afirmó. “Es inaceptable, no hay nadie con dos dedos de frente que permita entrar a su casa a miles de personas sin saber cuáles son sus antecedentes, de dónde vienen, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, continuó.

Por eso Vázquez criticó duramente “la política criminal del PSOE”, basada en la “bandeja de plata a todo el que venga de fuera” y que condena a los barrios “a vivir una realidad que nunca antes vivieron”.

En cuanto a las políticas del PP, Vázquez aseguró que no se saben porque cambian según estén en uno u otro territorio.

“La que sí conoce todo el mundo es la política criminal de Vox: penas altas, juicios rápidos, cárceles incómodas y deportaciones masivas”, señaló, indicando que “solo así saldremos de esta”. “Créanme cuando les digo que esto no va a mejorar, va a ir a peor. Lo demuestra cualquier modelo comparado que se haya hecho con países de nuestro entorno de Europa”.

Vázquez finalizó su intervención pidiendo a los ciudadanos que no permitan que León llegue a los niveles de degradación de otros territorios de España. “Actúen, háganlo por sus hijos”.