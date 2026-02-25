El cerco a León en el 23-F: aislamiento telefónico y 20 Land Rover en la salida de la N-VI

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

Los documentos desclasificados por el Gobierno desvelan hoy que la provincia de León no se mantuvo pasiva ante el intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981. Reportes sobre la logística y una centralita muda revelan cómo la región quedó bloqueada temporalmente.

Algunos informes revelan que la VII Región Militar, con sede en Valladolid y de la que dependía León, quedó incomunicada. Según el encargado de la centralita telefónica hubo una orden directa de no trasladar ninguna llamada al Capitán General Ángel Campano a las 20:30. En aquel momento de máxima incertidumbre, el Rey buscaba el apoyo de las capitanías para asegurar la lealtad de las tropas, mientras que la región de León y Valladolid estaba incomunicada.

El cerrojazo telefónico no fue un caso aislado, ya que según otros reportes este bloqueo también se produjo por carretera. Según uno de los informes, a las 20:50, el Grupo de Servicios Especiales reportó un despliegue de 20 vehículos Land Rover de la Guardia Civil en el kilómetro 15 de la N-VI. La importancia de este hecho radica que este punto funciona como conexión de la capital con el noroeste de España.

De este modo, se cortó la comunicación terrestre y telefónica de Madrid con León en los momentos de máximo tensión en el 23-F.