Otro día en la oficina del Alvia Barcelona-León: circula con 5 horas de retraso

No hay día sin sobresaltos para los viajeros del Alvia que conecta León y Barcelona; o Barcelona con León; en este trayecto, con casi cinco horas de demora acumulada por un incidente en el cambiador de Zaragoza; de donde salió con 250 minutos de remanente, con cambio de maquinista incluido, por haber completado el horario de trabajo mientras la rama del tren estaba inútil. El avance del tren no será suficiente para remontar el desfase que le ocasionó la avería en la capital zaragozana; casi a la hora que estaba prevista su entrada en la estación de León, el Alvia pasaba por la ribera del Ebro navarra. Según ha podido averiguar este periódico, los pasajeros que esperaban en León serán movilizados en dirección a La Coruña con un plan de transporte alternativo. También, los de Astorga y Ponferrada. En el tren atascado viajan 250 pasajeros, la mayoría con destino a la capital leonesa.