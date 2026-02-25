León calienta motores ante el inicio de la campaña electoral

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La actividad política en León cobra un ritmo frenético a partir de la noche de este jueves con motivo del arranque oficial de la campaña electoral. Los principales partidos han diseñado una agenda que combina el debate sectorial con los preparativos para el inicio de la carrera hacia las urnas.

El inicio de la de la campaña comenzará para el Partido Popular de León con la tradicional pegada de carteles. La cita tendrá lugar a las 23:55 horas en la Plaza de las Cortes Leonesas, donde se reunirán los trece miembros de la candidatura liderada por María José Álvarez. En este arranque oficial de campaña, la lista contará con el respaldo del presidente del Partido Popular en la provincia de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el secretario provincial, Eduardo Diego, simbolizando la unidad del partido ante el desafío electoral.

Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOECyL y cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por la provincia, iniciará durante la medianoche de este jueves a la pega de carteles para la campaña preelectoral en la plaza de la Catedral.

Por su parte, la formación Vox ha centrado su actividad en la tarde de este jueves. El candidato del partido por León a la Presidencia y de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, tiene prevista una comparecencia ante los medios de comunicación a las 20:30 horas. Este acto tendrá lugar antes de que el cronómetro electoral se ponga en marcha, permitiendo al candidato desgranar sus expectativas y las líneas maestras de su estrategia para los próximos días. La pega de carteles se hará además, a las 00.00 horas, en la plaza de Guzmán El Bueno.

Por último, esta noche, la emblemática plaza de San Isidoro en León se convertirá en el epicentro del arranque de campaña de Unión del Pueblo Leonés (UPL). En este escenario histórico, Alicia Gallego, que encabeza la lista leonesista a las Cortes y actual secretaria general de la formación, encabezará el tradicional acto de pega de carteles. Con este gesto simbólico a los pies de la Real Colegiata, la formación leonesista da el pistoletazo de salida a una carrera electoral donde buscan consolidar su crecimiento y reivindicar con fuerza la "autonomía para la Región Leonesa".

La campaña preelectoral en Castilla y León

La campaña de las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo comienza de forma oficiosa el próximo jueves, 26 de febrero, con un acto de pagada virtual de carteles por parte del Partido Popular en Valladolid, mientras los socialistas han optado por un mitin con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la ciudad de Burgos. En el caso de Vox, la formación prepara un acto de corte clásico en la tarde noche en León para colocar los primeros carteles.

Los tres grandes partidos han diseñado ya sus primeros actos políticos con los que abrirán dos semanas cargadas de visitas, reuniones, declaraciones y también mítines. En esta ocasión, las elecciones se celebran a las puertas de la primavera y en medio de un episodio de altas temperaturas que facilitará la celebración de los habituales actos políticos. Los partidos no esperarán a que el reloj marque la medianoche para pegar los carteles y poder pedir el voto, por lo que han tirado de ingenio.

De esta forma, el Partido Popular prepara un acto de pegada virtual de sus carteles electorales en una plaza pública de la ciudad de Valladolid, que podría ser la de Poniente o la del Salvador. El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que opta a la reelección, intervendrá a partir de las 18.30 horas de forma simbólica para dar por inaugurada la campaña, aunque posteriormente se desplazará a Salamanca, su ciudad, para participar en otra actividad similar sobre las 20.30 horas.

Fernández Mañueco ha elegido como lema en esta ocasión ‘Aquí, certezas’ y un cartel en el que aparece sin chaqueta, pero con corbata y con el eslogan sobreimpreso. Los ‘populares’ prevén recorrer todas las provincias con hasta cinco caravanas y un total de 110 actos autonómicos, por lo que contarán con la presencia del presidente Feijóo y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, además de otros líderes nacionales.

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, iniciará la campaña electoral este jueves en Burgos, en un acto que comenzará a las 18.00 horas y en el que estará acompañado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un emplazamiento aún por determinar. De esta forma, los socialistas vuelven a elegir la urbe burgalesa como ya hiciera Luis Tudanca en 2015, 2019 y 2022.

Tras ello, Martínez partirá hacia la ciudad de la que es alcalde, Soria, donde participará en la tradicional pegada de carteles con la que se da el pistoletazo de salida oficial a la campaña, en la que el secretario autonómico socialista recorrerá cerca de 4.500 kilómetros durante 15 días para “hacer mucha pedagogía” sobre su programa de gobierno en las capitales, grandes ciudades y cabeceras de comarca de las nueve provincias de la Comunidad, bajo el lema ‘Cambiemos el futuro’.

Vox, en cambio, prevé celebrar en León, ciudad de origen de su candidato a la Junta, Carlos Pollán, el tradicional acto de pegada de carteles en la tarde noche del jueves. Aunque todavía el partido no ha cerrado cómo será el inicio de su campaña, sí pretenden mantener la ‘liturgia’ de esta actividad que en el pasado tenía lugar a medianoche, coincidiendo con el inicio oficial del periodo electoral. De esta forma, se espera la presencia de dirigentes de la formación en la capital leonesa para arropar a su aspirante a la Presidencia de la Comunidad.