La incubadora aeroespacial con sede en León flexibiliza la captación de proyectos para la Comunidad

La Junta de Castilla y León acaba de flexibilizar las bases para que un abanico más amplio de empresas puedan acogerse al Programa de Incubación Aeroespacial de Castilla y León, que tiene su sede central en el Parque Tecnológico de León y además en el de Boecillo. Desde que la iniciativa se puso en marcha a principios de 2022 la exigencia era que las empresas que optaban a las ayudas de 50.000 euros cada una y apoyo de la estructura de la Agencia Espacial Europea (ESA). la Agencia Espacial Española y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, tuvieran tanto su centro de trabajo como su sede social en la Comunidad. Desde entonces cuatro proyectos se han integrado en este programa, que tiene un presupuesto de 1,154 millones de euros; de ellas una está en el parque leonés y otras dos ubicadas en el parque de Valladolid y una última en proceso de tramitación. A partir de ahora el requisito es que las empresas que opten a la incubadora para sus proyectos aeroespaciales tengan un centro de trabajo en Castilla y León, aunque su sede social esté en otra parte del país. El objetivo, señalan desde la Junta, es que la Comunidad acoja estos proyectos punteros, de forma preferente en los dos parques tecnológicos, como se planteó desde el principio.

La modificación de la orden inicial (de diciembre de 2023) implica que es «suficiente que el centro de trabajo donde se realice el proyecto esté en Castilla y León, tanto en los parques tecnológicos de León o de Boecillo como en otras ubicaciones donde puedan obtener condiciones más favorables».

El proyecto de la incubadora aeroespacial (Castilla y León fue la tercera autonomía en acoger un programa de este tipo, después de Madrid y Barcelona) es poner en marcha, financiar y acompañar proyectos para la industria aeroespacial. La ESA pone el 32.5% del presupuesto y la Junta el resto. En el primer año de vigencia, 2024, se pusieron en marcha dos proyectos: uno de Invicsa, en el parque leonés, y otro de Astra Tech, en Boecillo. El año pasado comenzaron su andadura otros dos: ADA AI, que desde Segovia desarrolla sistemas con aplicación en telemedicina, facilitando la atención remota en zonas con difícil cobertura; e Iria System, aún en fase inicial de desarrollo de un vehículo especial de transporte ligero y reparación de satélites. Este proyecto se encuentra aún en tramitación, pendiente de su ubicación definitiva en los parques. ADA se instalará también en Boecillo.

La spin-off de la Universidad de León Invicsa desarrolla sistemas autónomos de parapentes guiados por inteligencia artificial para recuperar componentes desprendidos durante los lanzamientos espaciales, para corregir su trayectoria de vuelo y controlar la reentrada de elementos desde el espacio a la Tierra. El control de riesgos y la recuperación y reutilización de elementos es el objetivo de este desarrollo, en el que está especialmente interesada la ESA.

Por su parte Astra Tech desarrolla sondas de detección de gases, que buscan también ser utilizadas en la industria de producción de hidrógeno.

Ahora la flexibilización de las exigencias para acceder a este proyecto, que acompaña durante cinco años a las empresas, busca que en este tercer ejercicio de convocatoria puedan cubrirse las ocho plazas restantes. Varios de los proyectos presentados se han rechazado por el alto nivel exigido.